Rebus formazione. Rossi va verso la conferma in regia. Biagi pronto, ballottaggi in attacco

Gli infortuni sono alle spalle, l’organico è di nuovo al completo e Andreucci ha un ampio ventaglio di carte da poter pescare dal proprio mazzo. Nella sfida odierna contro la Correggese, la Pistoiese potrà contare praticamente su tutta la rosa, eccezion fatta per il solo Brugognone, che si sta comunque allenando col gruppo da alcuni giorni pur senza avere la condizione necessaria per prendere parte al match con gli emiliani. Con venticinque elementi abili e arruolabili, il tecnico arancione dovrà fare delle scelte, considerando anche che mercoledì sera l’Olandesina scenderà nuovamente in campo contro il Vado per i sedicesimi di Coppa Italia Seri D. Tra i pali aperto, come sempre, il ballottaggio tra Arlanch e Giuliani: il secondo è leggermente favorito, col primo che potrebbe giocare in Coppa seguendo il trend dei primi due turni nei quali è stato impiegato l’ex Sudtirol.

Tante soluzioni possibili anche in difesa, soprattutto dopo i rientri di Accardi e Bertolo. Andreucci però sembra intenzionato a confermare, per la terza domenica di fila, il terzetto composto da Costa Pisani, Gennari e Venturini, che anche col Tuttocuoio ha dato ampie garanzie. A centrocampo Rossi viaggia verso la conferma nel ruolo di regista, con Maldonado inizialmente in panchina, mentre ai suoi fianchi potrebbero rivedersi Campagna e Biagi, pronto a giocare nuovamente da titolare. Sulle fasce favoriti Bastianelli e Boschetti, rispettivamente rispetto a Cuomo, anch’esso recuperato, e Kharmoud, con Pellegrino destinato a un turno di riposo. Aperti i ballottaggi anche in attacco, dove per la logica delle rotazioni dovrebbero giocare Alagna e Diallo, subentrati in corso d’opera al Leporaia.

M.F.