Record di nostri skipper alla storica regata Café L’Or. Transat, l’onda azzurra ora vuole l’Atlantico

Chiedete a un francese "cos’è la Transat?", molto probabilmente saprà rispondervi che è l’evento di popolo, anzi: di popoli. Quattromila miglia di regata attraverso l’oceano sulla rotta del caffè, equipaggi da due persone e 15 giorni di traversata atlantica, fino alla Martinica per una sfida ai limiti dell’umano, un evento più che globale. Fa strano però, girando tra le affolate banchine della marina di Le Havre in Normandia, dove domenica partirà la gara, sentire l’italiano tra le lingue più parlate. Sì, perché dopo i padroni di casa francesi, la nostra nazione è quella che vanta una maggiore rappresentanza di velisti (otto). Una vera e propria ‘Onda oceanica’ italiana. La Transat Cafè L’Or è carica di fascino e difficoltà, ma soprattutto di tecnologia: non semplici barche a vela, ma scafi in fibra, dalla vetroresina al carbonio più avanzato per toccare velocità da capogiro. Tecnologia declinata non solo nella velocità, ma pure nell’attenzione all’ambiente. Nella Class40 ecco Luca Rosetti (vincitore della Mini Transat 2023) insieme a Matteo Sericano, al timone di Maccaferri Futura. Imbarcazione italiana, finanziata dalle Officine Maccaferri di Bologna. A bordo lo spazio è stretto, ma non manca per la ricerca scientifica: verranno testati sensori di monitoraggio ambientale e progetti per conoscere lo stato di salute degli oceani. Ma l’onda azzurra è molto lunga, in gara, nella categoria Imoca 60, la F1 degli oceani, anche Ambrogio Beccaria, con Thomas Ruyant su Allagrande Mapei, e l’ex olimpionica Francesca Clapcich, in coppia con Will Harris a bordo di 11th Hour Racing. Tornando alla class40 ecco Andrea Fornaro con Alessandro Torresani su Influence 2; Pietro Luciani, co- skipper di William Mathelin-Moreaux su Les Invincibles; e Alberto Riva, co-skipper di Benoît Sineau su Ekinox. Insomma, folta presenza azzurra in una delle più famose traversate al mondo, e un’Italia pronta a veleggiare da protagonista.