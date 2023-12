"Record italiano di Sofiia Yaremchuk nella Maratona di Valencia"

Giornata da record ieri nella gara femminile della maratona di Valencia: Sofiia Yaremchuk migliora il record italiano con 2h23’16“ e toglie quasi mezzo minuto al primato di Valeria Straneo (2h23’44“ a Rotterdam 2012). La portacolori dell’Esercito riesce a cogliere l’obiettivo grazie a un finale in crescendo e chiude nona. La 29enne nata in Ucraina, a Leopoli, e seguita a Roma dal tecnico Fabio Martelli, può esultare: "Ogni maratona è diversa – dice – fa imparare qualcosa di nuovo. Questo record è una tappa fondamentale verso le Olimpiadi". Sofiia ha iniziato ad allenarsi in Italia dal 2016. Ha ottenuto la cittadinanza nel 2021, ma per lei è inevitabile pensare anche alla situazione del Paese in cui è nata: "Sono molto triste, tesa e preoccupata, anche Leopoli è stata bombardata, tanti miei amici e il mio popolo stanno vivendo un dramma". Nella gara maschile, fantastico Nekagenet Crippa, fratello maggiore di Yeman: è 21° e con 2h07’35“ è il quarto italiano di sempre.