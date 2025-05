Atletica leggera, Massimo Stano è record mondiale nella 35 km di marcia

Roma, 18 maggio 2025 - Massimo Stano e le imprese da record, una saga che a Podebrady, in Repubblica Ceca, si arricchisce di un nuovo capitolo: il campione olimpico di Tokyo 2020 nella 20 km di marcia si impone agli Europei a squadre, trovando al contempo il primato mondiale nella 35 km di marcia con un tempo di 2h20'43". Va quindi in cantina il precedente record, a firma del canadese Evan Dunfee, di 2h21'40": un tempo praticamente quasi di un minuto più alto di quello firmato oggi dal pugliese.

La cronaca della gara

Per l'atleta delle Fiamme Oro è stato decisivo lo scatto perentorio arrivato a 11 km dal traguardo che non ha lasciato scampo alla resistenza prima del polacco Maher Ben Hlima (gravato pure da due ammonizioni) e poi del tedesco Christopher Linke, che avrebbe poi chiuso al secondo posto con un tempo di 2h23'21", a suggello comunque di un'ottima prova: il podio di giornata è invece stato completato dallo spagnolo Miguel Angel Lopez (2h23'21"), seguito a sua volta dall'altro italiano Riccardo Orsoni, autore di un 2h26'09" che gli vale il nuovo primato personale. Chiude più giù, ma comunque in top 10 e per la precisione al nono posto, Matteo Giupponi, che ferma il cronometro dopo 2h28'57".

La gara femminile e la gara a squadre

Per quanto riguarda la gara femminile, la vittoria della 35 km di marcia è andata alla spagnola (e tra l'altro già campionessa olimpica a Parigi) Maria Perez e al suo 2h38'59": al secondo posto si piazza la rientrante Antonella Palmisano, che fissa anche in 2h39'35" il nuovo record italiano. Nicole Colombi (2h41'47", tra l'altro primato personale) è medaglia di bronzo, mentre l'altra italiana Federica Curiazzi (2h45"39) è quinta. Tornando a Palmisano, in Repubblica Ceca arriva così un sorriso dopo un'estate, la scorsa, molto complicata e deludente: ritiro nella 20 km di marcia ai Giochi e solo sesto posto, tra l'altro proprio in coppia con il corregionale Stano, nella gara a squadre. Dopo questi due risultati piuttosto pallidi, per la pugliese era cominciato un lungo periodo difficile, che ha trovato proprio nel parco di Podebrady il suo felice epilogo. A proposito di gara a squadre, per l'Italia arrivano due splendide medaglie d'oro e nell'impresa femminile c'è lo zampino proprio di Palmisano, in squadra appunto con Colombi e Curiazzi.

