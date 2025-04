Recupero Atalanta-Lecce a rischio: Lecce chiede rinvio per lutto

Il recupero di Atalanta-Lecce previsto per domani sera è a rischio. Il Lecce starebbe valutando di non partire per Bergamo e avrebbe avviato un braccio di ferro dagli esiti imprevedibili con la Lega di Serie A, per chiedere un ulteriore rinvio del match del Gewiss.

Per tutta la giornata di ieri si sono rincorse voci del malcontento dei salentini per lo spostamento della partita di sole 48 ore, da venerdì a domenica sera. Troppo poco tempo per provare a smaltire il dolore e lo choc generato tra i giocatori dall’improvvisa scomparsa del 47enne masso fisioterapista Graziano Fiorita.

Ieri i giocatori giallorossi sono stati a riposo, stamattina svolgeranno una seduta rifinitura. La società salentina sembra voler tenere il punto, pronta a non far imbarcare la squadra per Bergamo.

La formazione allenata da Marco Giampaolo (nella foto) rischia, però, di pagare un conto salatissimo. L’articolo 53, comma b delle Norme organizzative interne federali prevede che "La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato subisce la perdita della gara nonché la penalizzazione di un punto in classifica". Lunedì il Lecce potrebbe ritrovarsi a 25 punti in classifica, con uno 0-3 a tavolino.

Ora a sbrogliare la matassa dovrà essere la Lega, cui i pugliesi contesterebbero di aver scelto di collocare il recupero domani sera senza il loro consenso. L’Atalanta oggi effettuerà la rifinitura al centro sportivo di Zingonia, vivendo la giornata come una normale vigilia di campionato, pronta a giocare domani sera.