Red Bull, ecco la nuova accademia per gli assi della vela. Spithill: “Qui nasceranno le medaglie del futuro”

Marina di Monfalcone (Gorizia), 5 luglio 2025 – “Un luogo per crescere campioni e forgiare medaglie”. Così parlò mr. America’s Cup, Jimmy Spithill: perché il guru della vela australiana non ha dubbi: “Non c’è nulla” come la Red Bull Sailing academy “in tutto il mondo”. Lo dice con voce sicura davanti a generazioni di futuri velisti sognanti, uno che il globo lo ha girato in lungo e in largo sulla cresta dell’onda nel giorno di inaugurazione della accademia di vela sponsorizzata dal marchio austriaco. Un investimento ingente, da parte di un fondo a monte del brand del ‘Toro’, che ha dato un nuovo volto a parte della marina di Monfalcone a Gorizia a pochi passi dalla base operativa della Red Bull Sail Gp.

Hospitality, strutture all’avanguardia per lavorare su barche e ‘foil’ (gli scafi capaci letteralmente di volare sull’acqua) e una spiaggia vicina. Il tutto per puntare al massimo livello nelle competizioni internazionali, con grande attenzioni alle discipline olimpiche, e un occhio di riguardo al tenore di vita degli atleti.

I locali della Red Bull Sailing Academy

Insomma, in poche parole, una scuola per coltivare il talento dei futuri Spithill o Tita. Si, Ruggero, due volte oro olimpico, c’era anche lui oggi a lanciare l’importante progetto nell’ombrosa ‘hangar’ a pochi passi dall’acqua, in cui gli equipaggi potranno lavorare direttamente sui dettagli delle proprie imbarcazioni.

Un luogo che secondo Tita “presto ci regalerà grandissime soddisfazioni”. Presente con tutto l’equipaggio della Sail Gp, il timoniere di Luna Rossa e della formula 1 della vela.

All’interno della academy i ragazzi potranno assorbire tutti gli insegnamenti di Hans Peter Steinacher: due volte medaglia d’oro olimpica nella classe Tornado e CEO di Marina Monfalcone, Santiago Lange (laureatosi campione olimpico all'età di 54 anni, è uno dei velisti più titolati al mondo), Roman Hagara: due volte oro olimpico, storico atleta Red Bull e coach di fama internazionale, lavora per la Federazione Velica Austriaca, e Thomas Zajac: medaglia di bronzo olimpica, specialista nelle imbarcazioni foil. Campioni col ruolo di mentori, e la missione di scrivere la storia della vela all’italiana.