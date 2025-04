Reggello vince il campionato, Barberino Tavarnelle e Incisa in finale play off

Nel girone E i primi verdetti hanno stabilito la vittoria del campionato del Reggello, mentre per la forbice dei 10 punti non si disputeranno le semifinali dei play off. Andranno direttamente alla finalissima Barberino Tavarnelle e Ideal Club Incisa. Tagliate fuori Audace Galluzzo e Gambassi che hanno 10 o più punti di distacco dalle prime della classe. Nella bassa classifica retrocedono direttamente San Clemente e Vaggio Piandiscò, mentre la terza retrocessione se la giocheranno nello spareggio play out Porta Romana e Dinamo Florentia. L’ultima giornata di campionato ha visto la bella vittoria esterna dell’Audace Legnaia che, con reti di Bini e Marzi, espugna il campo dello Sporting Arno ed ottiene la permanenza in categoria. Bene il Porta Romana che batte 2-1 il Vaggio Piandiscò guadagnando i play out e facendo retrocedere gli avversari. La Dinamo Florentia vince 3-2 sul campo dell’Ambra con reti di Gambineri, De Gori e Bassi ed ora si giocherà tutto nei play out.

Finisce qui il campionato per l’Audace Galluzzo sconfitto dalla Castelnuovese 1-0 e fuori dai play off. In parità la sfida al vertice che finisce 1-1 fra Gambassi-Barberino Tavarnelle con gol di Bellucci per i locali e Morina per gli ospiti. A reti inviolate tra l’Incisa che ottiene la finale play off e il Chianti Nord in tranquilla posizione. Altro pareggio di fine stagione tra il Reggello (già promosso) e il Levane (già salvo) che termina 1-1. Conclude bene il campionato la Sancascianese che batte 3-2 il San Clemente, con doppietta di Terramoto e gol di Magnelli. Ora la Sancascianese, vincitrice della Coppa Toscana è attesa dal quadrangolare di spareggio con le vincenti i play off per giocarsi il passaggio di categoria. Nel girone D già promosso il Settimello che ha dominato il campionato, l’ultima giornata è stata incentrata su griglie play off e play out. Nella semifinale play off si affronteranno Jolo e Albacarraia, con la vincente che incontrerà il Calenzano, già in finale per la forbice dei 10 punti. Nei play out sfide per rimanere in categoria Csl Prato- Casale Fattoria e Sagginale-Atl. Casini Spedalino, chi perde retrocede in Seconda categoria. La notizia del giorno è la bella vittoria della Gallianese per 4-2 sul campo dell’Atletico Spedalino con reti di Scala, Alivernini, Maenza e Sokoli. Con questo successo i mugellani ottengono la meritata salvezza evitando i play out. Bene anche il Sagginale che vince 2-1 contro il Casale Fattoria: gol decisivo all’89’ di Matteo Paoli, dopo la rete di Maretti e ora in virtù del successo ecco i play out casalinghi per la salvezza. Francesco Querusti