Reggio Emilia sbanda nel finale. La giovane Trento ha più giudizio

DOLOMITI TRENTINO

85

UNAHOTELS REGGIO E.

80

(15-22, 42-44; 56-64)

TRENTO: Ellis 12, Cale 22, Pecchia 2, Lamb 13, Mawugbe; Ford 11, Niang 18, Forray, Zukauskas 7. N.e.: Hassan. All.: Galbiati.

REGGIO EMILIA: Winston 25, Barford 5, Grant, Cheatham 16, Faye 8; Uglietti 4, Vitali, Faried 11, Smith 8, Chillo 3. N.e.: Gallo, Fainke. All. Priftis.

Note: da 2 Trento 21/44 Reggio Emilia 22/41; da 3 9/30; 10/25. Tiri liberi 16/17;6/15. Rimbalzi: 44; 36.

Trento avanza grazie ai giovani terribili, la Pallacanestro Reggiana piange per gli errori dei suoi veterani. La Coppa Italia si conferma la competizione delle sorprese. Non tanto per il risultato finale, visto che la Dolomiti Energia arrivava alla sfida con i gradi di capolista e i favori del pronostico, ma certamente per le dinamiche. L’italo-senegalese Niang, 20 anni, piazza il massimo in carriera per punti segnati (17) e il compagno Ellis, 22 anni ad aprile, smazza 14 assist eguagliando il proprio record di passaggi smarcanti. È un tandem che non ti aspetti. O meglio: che non ti aspetti a questo livello.

Dall’altra parte, invece, Reggio viene tradita da Faried che dopo aver giocato una partita da califfo del parquet commette un’ingenuità inammissibile. Sul +2 per Reggio (68-66) a 4’ e 36“ l’ex stella dei Denver Nuggets commette un fallaccio inspiegabile su Ellis, lanciato in contropiede. Gli arbitri hanno un attimo di esitazione, ma poi vanno al monitor e la dinamica è chiara: l’ex campione del mondo colpisce al volto, quando è già in aria, l’avversario. Un gesto insensato e molto pericoloso. L’espulsione è inevitabile, così come tutto quello che ne consegue.

La Reggiana - che fino a quel momento era sembrata in controllo del match nonostante un Cale scatenato – perde completamente la rotta e sbanda vistosamente. In poco più di un minuto, Trento piazza un break di 10-2 griffato da Lamb e dall’imprendibile Niang e vola via. I biancorossi – che ieri però indossavano la canotta rosa come simbolo contro il bullismo - si aggrappano al solito Winston, ma senza successo. Gli oltre duecento tifosi arrivati dall’Emilia a Torino per sostenere la Unahotels tornano a casa con più di un rimpianto.

Vitali e compagni erano infatti partiti alla grande, volando fino al +15 a metà del secondo quarto con una grande prova balistica (6/6 da 3) e un ottimo Cheatham. Mentre Trento, senza l’ala Bayehe ai box per infortunio, aveva fatto fatica ed era rimasta a galla solo grazie con al cecchino Cale. Poi nell’ultimo quarto il cambio di passo da parte della Dolomiti Energia che alla lunga ha vinto l’importante battaglia a rimbalzo (44-36) ed è stata soprattutto più precisa ai tiri liberi. Il 16/17 della squadra di Galbiati fa tutta la differenza del mondo se si confronta al tragico 6/15 di quella di Priftis. Queste partite da dentro o fuori si decidono sui dettagli e Trento è stata molto più fredda, precisa e razionale.

Nell’altro quarto di finale a sorpresa Trapani ha sconfitto Trieste con il risultato di 72-74.