Replica alle 9 su SkyMotoGp e Now. Bez show nella Sprint. Bagnaia penultimo: "Chiedo scusa a tutti». Rivediamo insieme il Gp dell’Australia

Rivediamo il Gp dell’Australia che si è corso questa mattina (le 6 in Italia), in posticipo di un’ora a causa del rischio meteo legato al forte vento.

Tre le repliche nel corso della giornata (su SkyMotoGp e in streaming su Now, ore 9; ore 16, ore 18.30 e ore 20), con l’obiettivo di scoprire se la tappa di Phillip Island è quella che porta al sorpasso di Marco Bezzecchi (266 punti) a Pecco Bagnaia (274), al terzo posto della classifica mondiale.

Bez e Pecco che sono stati i protagonisti – in modo assolutamente opposto – del sabato dell’Australia. Marco (dopo un contatto con un gabbiano, nessu problema per... entrambi) continua a volare e sognare con la sua Aprilia. Vittoria di potenza nella Sprint dopo aver duellato con l’altro pilota Aprilia (Trackhouse), Fernandez. A chiudere il podio una Ktm, quella di Acosta. Fuori dunque tutte le Ducati, con lo sprofondo rosso di Bagnaia (penultimo) e seguito solo da Pirro sulla Desmo orfana di Marquez. "Chiedo scusa a tutti i nostri tifosi – l’amara analisi di Bagnaia –. Purtroppo i problemi continuano, non so e non sappiamo da dove arrivano. Chiudere così la stagione è umiliante anche se la Ducati rimane, per me, la moto più forte". Pecco è stato anche penalizzato (tre posizioni) per aver ostacolato proprio Bezzecchi e in griglia di partenza sarà nella casella numero 14 anzichè alla 11. La pole del Gp dell’Australia? Un piccolo-grande capolavoro di Quartararo (Yamaha).