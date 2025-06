Riccardo Pisani riscatta l'Italia al Rolex GP di La Baule

La bella performance di Riccardo Pisani (nella foto) su Chatolinue PS ieri nel Rolex GP dello Csio di La Baule (6° posto con 0/4 penalità in un barrage di soli 8 binomi su 49 partenti) riscatta, almeno in parte, l’onore azzurro dopo il flop della squadra nella Coppa delle Nazioni. E peccato per Bucci su Kiss Me Fabulesse, che una banale toccata nel percorso-base ha escluso dal secondo giro, che avrebbe meritato di disputare, piazzandolo nel primo terzo della classifica (21°). "Qualcuno può criticare – dice il ct Porro – l’inserimento in squadra di cavalli non ancora ‘confermati’ a questo livello. Io rispetto le opinioni altrui ma per andare avanti bisogna avere il coraggio di rischiare, perlomeno un rischio calcolato: Chatolinue si è confermato un punto di forza, poi da domani (oggi, ndr) faremo i nostri ragionamenti e valuteremo se sarà il caso di tenere giù l’acceleratore o pensare a un programma più tranquillo". La Baule porta bene a Pisani: doppio netto in Coppa 2021 con Chaclot (Italia 2a), 10° con 1/4 penalità nel GP 2022, e ora 6° piazza il GP su Chatolinue PS, che non è l’unico cavallo buono nella sua scuderia. Il GP è stato vinto dall’asso belga Deusser (Otello de Guldenboom), davanti al colombiano Lopez (Londina) e all’americano McLain Ward (Imperial Hbf), tutti con doppio zero. Sempre ieri, ma a Cannes, nel GP tappa del Global Champions Tour, De Luca su Jappeloup, olandese Kwpn di 11 anni, è andato in barrage che poi ha chiuso al 9° posto (0/4), 15° Camilli (Chacco’s Girlstar, 4 pen. al "base"), 29° Grimaldi (Gentleman, 8 pen. al "base"). Vittoria dell’olandese Smolders (Monaco) davanti al francese Delestre (Cayman Jolly Jumper), che ora è 2° (85,2 p) nella generale condotta dal belga Thomas (87 p). Migliore degli azzurri Camilli (10°, 65,67 p).