Ricel travolge Pardossi e vola in semifinale di Coppa Toscana

Ricel

18

Pardossi

3

RICEL: Nardi, Chiorazzo, Rizzato, Orsini, Fossi, Maffei, Sidoni. All. Nista.

PARDOSSI: Baisi, Biondi, Filidei, Moroni, Simonini. All. Moroni.

Arbitro: Criscitiello di Pisa.

Marcatori: 4 Fossi (R) e Maffei (R), 3 Rizzato (R), Chiorazzo (R) e Orsini (R), 1 Sidoni (R), 2 Baisi (P), 1 Filidei (P).

CARRARA – La Ricel è volata in semifinale nella Coppa Toscana di calcio a 5 femminile al termine di un quarto di finale a senso unico. Il Pardossi di Pontedera si è presentato in campo con sole cinque effettive, consapevole del ruolo di “sparring partner“ che avrebbe avuto per le “apette“ di mister Fabrizio Nista. Il match non è mai stato in discussione con la Ricel che è andata a bersaglio con una frequenza ed una facilità impressionanti. Fossi e Maffei, quest’ultima capocannoniere del campionato appena concluso, hanno segnato una quaterna di reti. Una tripletta a testa, invece, hanno firmato Chiorazzo, Rizzato ed Orsini. In gol è andata anche Sidoni.

"Non c’è stata storia contro una squadra molto giovane ma che ha comunque buone individualità da coltivare – ha commentato il tecnico Fabrizio Nista –. Per noi si è trattato di un buon allenamento in vista della semifinale che aprirà la strada alla difesa del titolo vinto nella passata edizione". Semifinale nella quale la Ricel troverà come avversaria la vincente della sfida tra Dabda Livorno e Turris Pisa.

Gianluca Bondielli