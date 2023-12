"Richard Vögel vince il Rolex Grand Prix di Ginevra"

Il 26enne cavaliere tedesco Richard Vögel, considerato ormai un astro nascente del salto ostacoli internazionale, in sella allo stallone westfaliano di 11 anni United Touch S ha vinto domenica a Ginevra il Rolex Grand Prix, gara principale della storica kermesse indoor. Con un barrage velocissimo, che ha lasciato esterrefatti i suoi stessi avversari, di cui sette a loro volta capaci di concludere con due percorsi netti, Vögel (foto Fei) ha iscritto il suo nome nell’Albo d’Oro di questa prestigiosa gara e si candida al Rolex Grand Slam, di cui Ginevra è tappa, che assegna un milione di euro al cavaliere capace di vincere tre GP del circuito, due milioni a chi ne vincesse quattro. L’unico a riuscirci finora è stato, nel 2014, il britannico Scott Brash su Hello Sanctos con tre GP all’attivo. Per Vögel è la prima vittoria nel Rolex Grand Slam, alle sue spalle secondo Mark Mcauley su Grs Lady Amaro, e terzo l’altro asso tedesco Christian Kukuk sul grigio Checker 47. Fuori dal podio, quarto con un errore nel secondo giro, il campione d’Europa, il rossocrociato Steve Guerdat in sella a Dinamix de Belheme, che venerdì aveva firmato - ma su Venard de Cerisy- la sua terza Rolex Top Ten. Sfortunato il nostro Lorenzo De Luca: su F One Usa due errori al "base" e 27° posto (40 partenti).

Paolo Manili