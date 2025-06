Riconoscimento. La serie C celebra i migliori . C’è pure Bosi dell’Under 16

Una giornata dedicata ai giovani della Serie C, quella tenutasi all’interno della sede di Lega Pro, durante la quale sono stati premiati i migliori calciatori delle Rappresentative per la stagione 2024-25. Quattro giovani – uno per ruolo – sono stati selezionati per ogni gruppo (Under 15, Under 16 e Under 17) e hanno ricevuto il riconoscimento dal presidente Matteo Marani, il quale ha sottolineato l’importanza dei settori giovanili nel sistema calcio italiano e, soprattutto, in Serie C. A ciascuno dei premiati è stato anche consegnato un paio di scarpette da calcio, realizzate su misura da Pantofola d’Oro. Per il Perugia calcio il riconoscimento è andato a al calciatore Giorgio Bosi (primo in alto a sinistra nella foto), difensore Under 16. La stagione sportiva appena conclusa ha confermato il ruolo centrale dei calciatori emergenti, sul cui sviluppo Lega Pro punta molto. I numeri parlano chiaro: oltre 650 giovani coinvolti, 44 giorni di attività, 4 stage di selezione e 46 calciatori delle Rappresentative convocati almeno una volta in prima squadra con i rispettivi club di appartenenza.