Rigaudeau Triple e assist: la Virtus ha ’le Roi’

Di Un italiano forbito, senza sbagliare né accenti né congiuntivi. Ma anche una cadenza stile ispettore Clouseau. Se a tutto questo ci aggiungete l’altezza, 201 centimetri, dovreste avere intuito di chi stiamo parlando? Non ancora? Allora possiamo aggiungere che nel suo paese è stato insignito, dal presidente della Repubblica francese, del titolo di Cavalier della Legion d’Oro, massima onorificenza oltr’Alpe. E che dalle nostre parti viene chiamato Le Roi.

Avete capito? Si tratta di Antoine Rigaudeau, nato a Cholet, in Francia, il 17 dicembre 1971. In Virtus dal 1997 al 2002 con 181 presenze in campionato e 2.431 punti. Per lui sette trofei: due scudetti (1998 e 2001), due Eurolega (1998 e 2001) e tre Coppe Italia (1999, 2001 e 2002). Tra i protagonisti del Grande Slam del 2001.

E dire che questo francese dalla sguardo intelligente si mette in luce come avversario. Un po’ come succede qualche anno prima (1992) per Sasha Danilovic. Capace di sbancare il PalaDozza con il Partizan Belgrado (che di lì a poco avrebbe vinto la Coppa dei Campioni) e accettare le proposte bianconere (nel senso di virtussine). Inizia a Cholet, poi passa al Pau ed è con il club di Orthez che strega i tifosi bianconeri. Non solo perché il Pau espugna il PalaDozza, non solo perché Antoine segna 34 punti. Ma perché, nel supplementare, questo francese che sa scherzare e ironizzare anche su se stesso, realizza tutti i sedici i punti del club ospite. E se considerate che in quel frangente viene marcato da un mastino del calibro di Claudio Coldebella, capite quanto sia forte e letale (per gli avversari) Rigaudeau.

Abbiamo accennato alla vena umoristica. E Antoine, spesso e volentieri, parte dal soprannome. "Fu il professor Enzo Grandi – al quale ero legato – a chiamarmi per primo Le Roi. Dopo la Virtus sono rimasto tale anche nei posti successivi. Curioso che, pur chiamandomi il re, i tifosi della Virtus, avessero un coro che ricordava la Marsigliese".

L’inno di una Francia che aveva appena chiuso i conti – anche in modo drastico, con la ghigliottina – con i monarchi di Francia.

Arriva in Italia nell’estate del 1997, Antoine: è reduce da un intervento al gomito. Ma Messina vuole solo lui, perché lo considera una sorta di Magic Johnson francese. E del resto, di registi così alti (anche se Antoine soffre in difesa i piccoletti) non ce ne sono. Per la difesa di Ettore è perfetto, perché può marcare tutti, dai playmaker alle ali.

Il riferimento a Messina è tutt’altro che casuale. Il giorno in cui Le Roi si prende definitivamente Bologna è il 12 marzo 2002. Il giorno prima, Marco Madrigali, con una decisione clamorosa, ha sollevato dall’incarico il tecnico. Esonerato Ettore, c’è una sollevazione popolare: al PalaMalaguti è attesa la sfida con Trieste. Quando Madrigali entra al palasport di Casalecchio ci sono fischi e cori pesanti. Ma c’è di peggio: la presenza di qualche guardia del corpo non protegge Madrigali a sufficienza. Vola qualche schiaffone, il presidente si trincera in uno stanzino di Casalecchio. Tutto finito? Macché: i tifosi invadono il parquet. Non si può giocare. Se non ci fosse la collaborazione di Trieste – e del giemme giuliano dell’epoca, Mario Ghiacci – la partita verrebbe decisa a tavolino. Ghiacci è uomo di sport, mentre Antoine è una via di mezzo tra Gianni Rivera e Mosè. Gianni Rivera, il 6 maggio 1979, convince i tifosi del Milan che hanno occupato un settore del secondo anello (giudicato inagibile) di San Siro, a cambiare posto. Diversamente quel Milan-Bologna che può valere lo scudetto della stella (per il Milan) non si sarebbe giocato. Mosè divide le acque del Mar Rosso per consentire agli ebrei di lasciare l’Egitto.

Antoine ha la tipica ’erre’ francese (come Rivera del resto) e non ha un bastone come Mosè. Ma ha un microfono: sale sul tavolo dei giudici di campo e convince tutti. La marea (di tifosi) si ritira. E si può giocare. E prima? Antoine, appunto, arriva in Italia con la modica spesa di 10 miliardi di lire, da distribuire in quattro stagioni. Lo vuole il Panathinaikos, lui preferisce la Virtus per la storia e il blasone. Ha muscoli delicati – e un rapporto speciale con il professor Grandi e il team manager Fabio Ponzellini –, ma una dedizione alla causa e una visione di gioco fuori dal comune. Vince, in difesa marca Fucka e non fa sconti alla Fortitudo. Nel 1999 sembra tentato dalla Nba. Ma dall’altra parte dell’oceano gli propongono dei ‘provini’. Può uno che si chiama ‘Le Roi’ essere costretto a dimostrare di essere un monarca?

La regalità di Antoine a Bologna non si discute. E lui torna a Bologna. Dove continua a vincere. Fino alla fine del 2002. La società è allo sbando, stavolta la Nba e i Mavericks fanno sul serio. Antoine lascia Bologna. Ma il legame con la città dei canestri è fortissimo. Vive a Valencia, si occupa di app che ti consentono di sapere tutto, in tempo reale, di qualsiasi partita. Geniale e regale come sempre, nonostante l’intonazione alla Clouseau. Semplicemente fantastico.

(73. continua)