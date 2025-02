Rimini-Ascoli, iniziata la vendita dei tagliandi

Nella giornata di ieri si è aperta ufficialmente la vendita dei tagliandi per assistere al match di sabato tra Rimini e Ascoli. Gara valevole per la settima giornata del girone di ritorno del campionato di serie C girone b che andrà in scena allo stadio Neri con fischio d’avvio programmato alle ore 19.30 al segnale dell’arbitro Angelillo di Nola.

La società ospitante ha reso noto che i biglietti riservati alla tifoseria del Picchio potranno essere acquistati sulla piattaforma online e in tutti i punti abilitati del circuito Vivaticket della provincia di Ascoli. Il costo dei tagliandi per la curva ovest, settore riservato alla tifoseria bianconera, è di 13 euro (più diritti di prevendita) come tariffa unica per tutti i soggetti dai 4 anni in su.

La chiusura dei termini per l’acquisto sarà fissata alle ore 19 di domani venerdì 7 febbraio. I residenti della provincia di Ascoli Piceno potranno procedere all’acquisto solo per il settore ospiti ed esclusivamente se in possesso della fidelity card.