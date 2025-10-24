Rimini in vendita, adesso o mai più. La cessione è sempre più vicina

Adesso o mai più. Il Rimini ha l’acqua alla gola e chi ha intenzione di tenerlo in piedi e rilanciarlo deve fare in fretta. Così, la trattativa tra Giusy Anna Scarcella e l’azienda del nord Italia a vocazione turistica (il cui nome è ancora top secret) nelle ultime ore ha subito un’accelerata. Dopo giorni di conti sotto la lente e trattativa serrata. Il via libera sembrerebbe essere arrivato nella serata di mercoledì, ma ancora manca il passaggio formale. In realtà l’unico che può dare certezze nell’infinito caos che ormai da mesi ruota attorno a piazzale del Popolo. In ballo c’è questa stagione sportiva, ma in realtà c’è il futuro del club biancorosso. Un futuro che oggi la maglia a scacchi non può permettersi di avere. Con il conto corrente quasi vuoto ormai da giorni, il Rimini si sta trascinando lungo questo campionato con grandissima fatica. A rendere quella fatica sopportabile, a oggi, è stata soltanto la squadra di mister D’Alesio. Un ’salvataggio’ sul campo, se vogliamo insperato, messo in atto da una squadra smantellata, ricostruita al risparmio, lasciata sola e anche sbeffeggiata. Tanto che quei dieci punti guadagnati sul campo hanno il profumo dell’impresa bella e buona. Questioni che sicuramente non sono passate inosservate ai piani alti, dove la trattativa ha preso corpo. Ma anche dove a farla da padrone, di certo, sono stati prima i debiti societari, i deferimenti, stipendi, contributi e tutte quelle scadenze che ormai, purtroppo, i tifosi riminesi conoscono a memoria.

Perché molte, da tre mesi a questa parte, non sono state rispettate. Come conoscono ormai a memoria i dettagli del debito con l’ex presidente Alfredo Rota, quello che la Scarcella ha ereditato dalla gestione Di Salvo. E che chi si metterà al timone del Rimini sa di dover saldare per essere proprietario a tutti gli effetti. Insomma, di questioni nelle quali andare a fondo ce ne sono state parecchie nei venti giorni di trattative. Ora le due parti sembrano essere arrivate a un punto.

La proprietaria della Building Company sembra essersi convinta a liberarsi di un Rimini che non può mantenere e lunedì le due parti si ritroveranno sedute allo stesso tavolo per la resa dei conti. Prima di lunedì, però, c’è una partita da giocare e questo mister D’Alesio lo sa bene. In palio a Campobasso ci sono punti pesantissimi per pensare di dare concretezza a quello che è impossibile non definire un miracolo. Cancellare la penalizzazione ed evitare l’ultimo posto in classifica è l’unico sogno che il Rimini al momento può permettersi. In attesa che giri il vento.