Rimini vs Cantù: polemiche e squalifiche infiammano la serie di basket

È un Everest, quello che si para davanti a Rbr. Una montagna durissima da scalare, quasi impossibile nelle condizioni attuali. Il ko in gara2, 66-74, particolarmente doloroso perché arrivato dopo che Rimini pregustava il pari nella serie sul +9 di fine terzo, regala subito un matchpoint a Cantù nella gara3 di domani a Desio. La gara è terminata con enormi polemiche e parapiglia generale. Il risultato parziale racconta di inibizioni a dirigenti delle due squadre e 2.000 euro di multa a RivieraBanca (offese agli arbitri e lancio di oggetti), ma soprattutto due giornate di squalifica a Tyrus McGee "perché, a fine gara, con gesti provocatori e offensivi, fomentava il pubblico di casa, provocando altresì un parapiglia tra dirigenti e atleti di entrambe le squadre per alcuni minuti". La guardia di Cantù, a fine partita, si è rivolto platealmente verso la curva biancorossa, mimando gesti inequivocabili e scatenando la reazione in campo tra i due gruppi squadra. Fin qui, quello che è stato rilevato dalla terna. Lo stesso giocatore, dopo la doccia, nell’uscire dall’impianto, ha proseguito nel battibecco coi pochi sostenitori locali rimasti al Flaminio. McGee, però, domani ci sarà. Questo perché Cantù ha fatto subito ricorso e la squalifica, ridotta a una giornata, è stata poi commutata in ammenda. Cosa deve cambiare per tentare un guizzo che potrebbe riaprire la serie? Tanto.

Maledetto quarto periodo. In gara1, il match è passato dal 57-59 del 30’ al 66-78 del 36’. 19-9 per Cantù, frutto soprattutto delle tante soluzioni trovate in pick and roll centrale da De Nicolao. In gara2, Rimini è passata dal comandare con entusiasmo sul 58-49 al passar sotto sul 58-64. 15-0 per l’Acqua San Bernardo, ancora con De Nicolao protagonista. Anche quando la furia offensiva degli ospiti è stata placata, con coach Dell’Agnello a provare un po’ di zona, Rimini non è riuscita a trovare quei canestri che sono nelle sue corde.

Robinson e Marini. Play e guardia titolari sono i grandi assenti di questa serie, considerando la loro abituale produzione offensiva e quella che hanno offerto invece in gara1 e gara2. Nella prima partita, i due hanno tirato con 4/21 dal campo producendo 13 punti, nella seconda 5/24 con 20 punti. Il 20% totale degli esterni titolari potrebbe abbattere qualsiasi resistenza, ma RivieraBanca è stata capace di rimanere sempre in partita, a parte quei parziali del quarto periodo. Per quello scatto in più, però, servono Robinson e Marini. Percentuale da tre punti. 23% in gara1, 22% in gara2, con RivieraBanca che è stata tutto l’anno sopra il 40% e che ha chiuso comunque la regular season solo un pelo sotto. Una mira diversa è fondamentale per provarci.

Loriano Zannoni