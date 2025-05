Rimonta eccezionale della Pallavolo Massa Carrara contro Kabel Volley Prato

kabel volley prato

2

pallavolo ms

3

KABEL VOLLEY PRATO: Alpini, Bandinelli, Civinini, Conti, Corti, Grasso, Mazzinghi, Meoni, Nincheri, Noferi, Parenti, Postiferi, Sottani, Trancucci. All. Novelli.

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Calcagnini, De Luca, Guadagnucci, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Nannini, Paoletti, Passino, Pitto, Podestà. All. Cei.

Arbitri: Cellai e Verdi.

Parziali: 25-13, 25-19, 19-25, 25-27, 14-16.

PRATO - Rimonta eccezionale per la Pallavolo Massa Carrara che ha sovvertito ogni pronostico a Prato aggiudicandosi la semifinale d’andata dei play off di serie C maschile. I massesi sono partiti male con tanti errori al servizio e poca lucidità nella gestione di palloni semplici. La Kabel ha fatto suoi con tranquillità i primi due set. Dal terzo la squadra apuana ha sistemato il servizio e lavorato meglio sul primo tocco, sia in difesa che ricezione. Restando lucida e paziente in tutte le situazioni di svantaggio è stata brava a recuperare nei parziali successivi. Al cardiopalmo, in particolare, il quarto set ed il tie-break vinti al fotofinish. "I ragazzi sono stati eccezionali – ha commentato il coach Cei –. Abbiamo iniziato questa serie nel migliore dei modi contro un avversario organizzato e con ottime individualità. Questa gara ci deve dare ulteriore consapevolezza nei nostri mezzi". "E’ stata una vittoria davvero emozionante – ha aggiunto Filippo Calcagnini -. All’inizio gli avversari si sono imposti nettamente ma dal terzo set siamo riusciti a sviluppare il nostro gioco migliore soprattutto al servizio e in attacco. Questo ha reso possibile una rimonta che ha dell’incredibile ma che è frutto del lavoro settimanale, non sempre facile, e della nostra voglia di non mollare anche quando la gara stava sfuggendo di mano. Ora ci aspetta una settimana intensa in funzione del ritorno al nostro palazzetto, sabato prossimo, dove un tifo caloroso potrebbe sicuramente darci grande aiuto".

Gianluca Bondielli