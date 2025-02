Rivalità storica, passione e scontri. Pistoiese-Prato, il derby è servito

Quella contro il Prato non può essere una partita come le altre per la Pistoiese. Il confronto coi lanieri è sempre stato contraddistinto da una rivalità storica, che nel corso degli anni ha dato vita a tante battaglie all’interno del rettangolo verde e, a distanza, tra le due tifoserie. Domenica, alle ore 14:30, le due compagini si sfideranno al Melani per un match che vale molto più dei semplici tre punti in classifica, che farebbero però comodissimo ad entrambe le squadre. La Pistoiese ha assolutamente bisogno di tornare al successo dopo tre giornate senza vittoria, mentre il Prato vuole dare continuità al risultato positivo ottenuto contro il Piacenza.

Un incrocio, quello tra arancioni e biancazzurri, che si annuncia elettrico anche sugli spalti, con un importante numero di tifosi pratesi che arriverà a Pistoia per sostenere Remedi e compagni. Un fatto non scontato, considerando che negli scorsi campionati, per motivi di ordine pubblico, non sempre le cose sono andate per il verso giusto. In occasione dell’ultimo successo dell’Olandesina al Melani, datato febbraio 2023, la gara si disputò a porte chiuse, mentre nel novembre seguente, quando la Pistoiese espugnò il Lungobisenzio per 1-3, il settore ospiti di marca arancione rimase vuoto in seguito alla decisione della tifoseria orange di non accedere allo stadio dopo la disposizione di riservare solo 100 posti ai sostenitori ospiti.

Lo scorso ottobre alcuni problemi furono causati di un piccolo gruppo di tifosi della Pistoiese, che danneggiarono alcuni bus messi a disposizione per il trasporto dalla stazione allo stadio del Prato. Il passato però ormai è alle spalle e, come sempre accade in occasioni simili, il pubblico avrà il compito di provare ad essere il dodicesimo uomo in campo. Proprio per questo, il club arancione ha annunciato due iniziative speciali, rivolte in particolare agli Under 14 e alle coppie, approfittando della vicinanza con San Valentino. Gli Under 14, siano essi tifosi della Pistoiese o tifosi del Prato, potranno entrare al Melani al costo di 1€. Per quanto riguarda le coppie, per uno dei partner che si presenteranno assieme al momento dell’acquisto del biglietto per il derby, il tagliando sarà acquistabile al costo di 1€.

La promozione è valida solamente per le coppie che acquisteranno in prevendita il proprio biglietto in Curva Nord presso l’Orange Shop situato a pochi passi dal Melani. Per quanto riguarda invece la prevendita dei biglietti, questi sono già acquistabili online sul sito Etes oppure nei punti vendita Etes e presso l’Orange Shop con questi orari: giovedì 13 febbraio dalle 17 alle 18, venerdì 14 febbraio dalle 17 alle 19, sabato 15 febbraio dalle 10 alle 12:00 e dalle 16 alle 18, e domenica 16 febbraio dalle 10 alle 15.15.

Michele Flori