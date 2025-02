Rivoluzione in 4 minuti. Lecco ribalta la Pro Patria

Il Lecco ribalta la Pro Patria nel recupero e conquista tre importantissimi punti in chiave salvezza diretta. Quello che è successo ieri al Rigamonti Ceppi ha dell’incredibile, col Lecco passato nei minuti di recupero dalla delusione per una cocente sconfitta all’euforia per un successo chiave. Diametralmente opposto, ovviamente, l’umore dei bustocchi che, avanti 1-0 fino al 92’ e piuttosto in controllo, tornano a casa con le mani vuote dopo una sconfitta difficilmente digeribile.

L’incontro incomincia con la Pro Patria all’attacco e il Lecco sulla difensiva e incapace di replicare. Pronti via e al 3’ minuto è Rocco a costringere Furlan alla deviazione in angolo con un tiro dalla distanza. Al 4’ è capitan Nicco a costringere il portiere di casa ad un’altra respinta. E qualche minuto dopo Furlan respinge, con l’aiuto del montante, il tiro di Piran. La Pro Patria continua a spingere e al 14’ trova il meritatissimo gol del vantaggio. Angolo di Pitou, Beretta addomestica bene il pallone e col sinistro trova un gran diagonale vincente che non dà scampo a Furlan e porta avanti i tigrotti.

Il Lecco prova a reagire e al 22’ Kritta va via sulla sinistra e lascia partire un gran tiro che si stampa sul palo. Due minuti dopo l’ex Battistini di testa manda la sfera fuori di poco. Poi la partita vive prevalentemente a centrocampo senza più sussulti fino all’intervallo.

Valente inserisce Sene e Galeandro per Attys e Anderson e il Lecco per aumentare la pressione, ma la Pro Patria regge bene l’urto rischiando poco o nulla. Si arriva così al 90’ e il direttore di gara segnala 5’ di recupero. Il Lecco ci crede, attacca a testa bassa, Kristoffersen fa la voce grossa in mezzo all’area. E proprio su una palla gettata direttamente in area al 47’ il Lecco pareggia grazie a Sipos che risolve una mischia, generata da un tiro-cross di Kritta, con un preciso tocco da pochi passi.

Partita finita? Nemmeno per sogno. Al minuto numero 51’ ecco il gol che manda in estasi il Rigamonti Ceppi e manda nella disperazione i tigrotti di Busto Arsizio. Palla in mezzo all’area, gran sponda di Galeandro per il neo entrato Zanellato che trova il pertugio giusto per battere Rovida e siglare l’incredibile gol del 2-1.