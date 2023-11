Robert Kubica guida una Ferrari: la Formula E a Misano nel 2024

Robert Kubica il redivivo alla guida di una Ferrari. Suggestivo, ma non di una rossa da Formula 1. Il polacco, campione del mondo di LMP2 invece ieri era a Imola per prendere confidenza con una nuova vettura: sarà un pilota di AF Corse, scuderia satellite della Ferrari, nella stagione endurance 2024. "Sono felice che la mia strada e quella di AF Corse siano le stesse nella prossima stagione - commenta - AF è un team tra i più vincenti di sempre nel motorsport: sono sicuro che faremo un grande lavoro insieme. In più, torno a far parte di una squadra italiana". Buone notizie sul fronte motori per il nostro paese: La Formula E lascia Roma e arriva a Misano. Il Campionato del mondo riservato alle monoposto elettriche farà tappa in Romagna sabato 13 e domenica 14 aprile 2024.