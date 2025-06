Roberta Bruni conquista il terzo podio stagionale in Diamond League a Taby

Terzo podio in altrettante gare stagionali in Diamond League per Roberta Bruni. L’azzurra ha concluso al terzo posto la gara di salto con l’asta svoltasi nella città svedese di Taby, antipasto del meeting ‘Galan’ di Stoccolma che oggi vedrà impegnati diversi italiani, in particolare Larissa Iapichino nel salto in lungo e Federico Riva nei 1500 a tre giorni dal record italiano del miglio. Dopo il secondo posto di Doha e a Roma (Golden Gala), Bruni, romana, primatista italiana con 4,73, ieri nella capitale svedese è stata eliminata con tre nulli a 4,63, misura superata sia in Qatar che all’Olimpico (seconda con 4,65). La gara è stata vinta dalla statunitense Sandi Morris con 4,82, seconda la svizzera Angelica Moser (4,63). Oggi allo stadio Olimpico di Stoccolma, Iapichino si presenta con la miglior misura mondiale dell’anno, 7,06 metri, primo jump oltre i sette metri.

Durante la prima giornata della Finale Oro dei Campionati di Società Assoluti di Brescia, Kelly Doualla si migliora di quindici centesimi rispetto all’11.52 che compare sulle liste ufficiali dei 100 metri (anche se lo scorso anno aveva già corso in 11.46 in una gara studentesca), entra nella top ten europea U18 di sempre al nono posto, supera non soltanto l’11.44 di Erica Marchetti che dal 1997 resisteva come migliore prestazione italiana U18, ma soprattutto infrange l’11.40 del record italiano U20 di Vittoria Fontana, tempo con cui la lombarda ha vinto gli Europei U20 di Boras nel 2019. E alla fine, nonostante il sorriso dolcissimo disegnato sul volto, non è nemmeno soddisfatta pienamente: “Ci si aspettava di meglio, è nelle mie gambe un tempo sotto l’11.30, spero che possa arrivare nelle prossime gare, ma il caldo ha condizionato. So di avere tante attenzioni intorno, ma rimango concentrata, sono molto tranquilla".