Roglic in difficoltà nella tappa di Asiago: Del Toro domina la classifica del Giro

di Angelo CostaUn assaggio di montagna e c’è già chi non lo digerisce: nientemeno che Roglic, gran favorito della vigilia. L’uomo da battere si presenta ad Asiago da battuto: non fosse per il bimbo nostro Pellizzari, il più bravo a scortarlo fin dall’Albania, il suo ritardo sarebbe più pesante. Non che sia poco quello che lo spedisce a quattro minuti dalla maglia rosa e da domani per tener fede alle previsioni dovrà rimboccarsi le maniche.

Roglic in ginocchio è la faccia brutta di una tappa che su due salite lunghe e toste come Grappa e Dori ne tira fuori di bellissime. La prima è quella del solito Del Toro, impressionante per la semplicità con cui mette il guinzaglio a chi lo stuzzica: un paio di volte il ritrovato Bernal, addirittura tre il vivacissimo Carapaz, appena si muovono se lo ritrovano addosso. Il bello del pupo messicano è che fa tutto da solo, perché i compagni proteggono Ayuso: alle salite in arrivo il compito di decidere su quale dei due monelli la Uae dovrà puntare. Ovviamente Del Toro punta su se stesso: ‘I tapponi inizierò a studiarli domani. A Roma in rosa? Se sono arrivato fin qui, voglio andare fino in fondo’.

Fino in fondo arriva senza guai Tiberi, ed è la seconda faccia. Con le ammaccature del ruzzolone del giorno prima, non era facile: forse il ciociaro ci sta ancora pensando quando a inizio tappa su uno strappo si fa sorprendere. Rimedia in fretta, poi passa una giornata tranquilla, come si augurava prima del riposo di oggi: quel che serviva.

Al top resta il grande regista Lidl Trek, Luca Guercilena, ed è la terza faccia: il giorno dopo l’addio di Ciccone, vince la tappa con Carlos Verona, spagnolo di 32 anni abituato a lavorar per gli altri, che fa da solo gli ultimi 40 chilometri per godersi l’abbraccio di moglie e figlioletta. E’ il sesto centro al Giro di una squadra modello, diventata vincente con i giovani cresciuti in casa: applausi.

Applausi anche a Gianmarco Garofoli, anni 22, altro bel bimbo di casa nostra: resta in fuga per l’intera tappa, pur correndo da dieci giorni con due costole incrinate, dimostrando che i ciclisti anche quando non stanno bene sanno metterci la faccia. Ordine d’arrivo 15^ tappa Fiume Veneto-Asiago: 1) Carlos Verona (Spa, Lidl Trek) km 219 in 5h 15’41’’ (media 41,624), 2) Stork (Ger) a 22’’, 3) Scaroni a 23’’, 4) Bardet (Fra) st, 6) Zana, 7) Garofoli a 26’’, 8) Fiorelli a 29’’, 13) Carapaz (Ecu), 17) Del Toro (Mex), 22) Tiberi, 31) Roglic (Slo) a 1’59’’.

Classifica: 1) Isaac Del Toro (Mex, Uae) in 55h 54’05’’, 2) S. Yates (Gbr) a 1’20’’, 3) Ayuso (Spa) a 1’26’’, 4) Carapaz (Ecu) a 2’07’’, 5) Gee (Can) a 2’54’’, 6) Caruso a 2’55’’, 7) Tiberi a 3’02’’, 8) Bernal (Col) a 3’38’’, 9) Arensman (Ola) a 3’45’’, 10) Roglic (Slo) a 3’53’’.