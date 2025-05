Roland Garros 2025: Djokovic e Cobolli pronti a brillare sulla terra rossa

di Massimo SelleriIl centesimo trofeo conquistato da Novak Djokovic e il secondo titolo della stagione portato a casa da Flavio Cobolli fanno da preambolo all’edizione 2025 del Roland Garros che oggi prenderà il via.

Partiamo dal fuoriclasse serbo che ieri si è aggiudicato l’atp 250 di Ginevra dispuntando un torneo in costante rimonta. Anche contro il polacco Hubert Hurkacz Nole è andato sotto sul 5-7 per poi vincere i successivi 2 set per 7-6(2) 7-6(2). Segnali che il giocatore nato a Belgrado il 22 maggio del 1987 si sta adattando ad una condizione che per sua stessa ammissione non è più quella di tempo. Vista l’età ogni tanto cede qualcosa dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista mentale è ancora lì, pronto ad infilarsi nelle pieghe delle flessioni avversarie. Sotto la Torre Eiffel si presenta con l’intenzione di conquistare il suo 25esimo Grande Slam, e pur non essendo favorito resta un tennista da non sottovalutare.

Ad Amburgo Flavio Cobolli (Instagram @federtennis) vince il suo primo Atp 500 battendo il russo Andrey Rublev. La gara non ha regalato particolari emozioni, concludendosi con il risultato di 6-2 6-4 in appena un’ora e mezzo e con questo successo domani andrà ad occupare la posizione numerro 26 anni del mondo. Ventitré anni compiuti lo scorso 6 maggio, fiorentino di nascita ma subito trapiantato a Roma, un mese e mezzo fa si è imposto anche a Bucarest nell’Atp 250 di Romania. Il tempo per festeggiare non c’è, dato che già domani sarà impegnato nel primo turno del Roland Garros contro il croato Marin Čilić.

La mattinata ad Amburgo si era subito tinta d’azzurro grazie al trionfo nel doppio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che in finale hanno liquidato con un secco 6-4 6-0 la coppia Molteni-Romboli e anche loro si presentano a Parigi con il miglior biglietto da visita possibile.

Il tabellone principale del prestigioso torneo francese si apre oggi e saranno quattro gli italiani a scendere sulla terra rossa. Luca Nardi affronterà l’ungherese Fabian Marozsan, a Matteo Gigante è toccato il libanese Benjamin Hassan, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro lo statunitense Ben Shelton. Il più atteso è di tutti è Lorenzo Musetti che da numero 8 del mondo è stato abbinato il tedesco Yannick Hanfmann. Nel programma originale il secondo tennista nel ranking Atp, Carlos Alcaraz, oggi avrebbe dovuto affrontare Kei Nishikori, ma il giapponese si è ritirato, per cui domani lo spagnolo incontrerà Giulio Zeppieri. Nella stessa giornata anche il numero uno indiscusso Jannik Sinner farà il suo esordio contro il francese Arthur Rinderknech.

Nel femminile anche Jasmine Paolini inizia la sua avventura contro la cinese Yue Yang.