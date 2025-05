Roland Garros: Jannik Sinner sfida Arthur Rinderknech al primo turno

TENNISJannik Sinner dalla parte di Alexander Zverev e di Novak Djokovic. È stato effettuato il sorteggio del tabellone del Roland Garros e l’altoatesino al primo turno affronterà il padrone di casa Arthur Rinderknech. Andando poi avanti sulla sua strada l’azzurro potrebbe incontrare il britannico Jack Draper (5) ai quarti e in semifinale o Zverev (3) o Djokovic (6).

Lorenzo Musetti (8) aspetta la fine delle qualificazioni per conoscere chi sarà il suo primo avversario e poi se i pronostici saranno rispettati si va verso un secondo turno in cui affronterebbe il vincente tra Valentin Royer e Roberto Carballes Baena. Sul lato del tabellone del "Muso" c’è anche Carlos Alcaraz (2), con lo spagnolo che al secondo turno potrebbe incrociare Luca Nardi se il ventunenne pesarese dovresse battere l’ungherese Fabian Marozsan. Dopo il primo turno potrebbe esserci un derby azzurro tra Flavio Cobolli (35) e Matteo Arnaldi (39) che ieri è stato battuto 4-6 4-6 da Djokovic nell’Atp 250 di Ginevra. Francesco Passaro (140) giocherà per la prima volta in main draw e farà il suo debutto contro l’olandese Jesper De Jong nel match che determinerà l’avversario di Alexander Zverev o Learner Tien. Mattia Bellucci (68), invece, giocherà contro Draper, Luciano Darderi (45) incontrerà Sebastian Korda (23) e Lorenzo Sonego (44) affronterà Ben Shelton (13). Infine Berrettini è stato costretto al ritiro a causa del problema addominale che lo aveva fermato a Roma..

Jasmine Paolini, reduce dalle vittorie nel singolare e nel doppio agli Internazionali d’Italia, inizierà questa sua avventura contro la cinese Yuan Yue (62) che nel 2024 fu subito eliminata.Ieri sia Giulio Zeppieri che Matteo Gigante hanno passato la prima qualificazione, mentre si è fermata Sara Errani che al tie-break del terzo set si è arresa alla tedesca Friedsam. Il tabellone principale parte domenica.

Massimo Selleri