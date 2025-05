Roland Garros: Matteo Gigante elimina Tsitsipas, Paolini brilla nel doppio

Tennis

di Massimo Selleri

Al Roland Garros l’impresa di giornata la compie Matteo Matteo Gigante (nella foto) che al secondo turno elimina Stefanos Tsitsipas, numero 20 nel ranking mondiale, al termine di una gara combattutissima che si à chiusa al quarto set con il risultato di 6-4 5-7 6-2 6-4. Nel prossimo incontro il capitolino incontrerà Ben Shelton (13) in una edizione dello slam francese che sta mettendo in forte difficoltà chi veniva considerato favorito. Ieri è capitolato anche il norvegese Casper Ruud (8), ancora acciaccato da Montecarlo, che è stato battuto dal portoghese Nuno Borges. Le eccezioni che confermano questo andamento riguardano Carlos Alcaraz (2), lo spagnolo ieri ha comunque dovuto vincere il quarto set contro Fàbian Marozsan, e Lorenzo Musetti (7). Il carrarino con un secco 6-4 6-0 6-4 ha liquidato il colombiano Daniel Elahi Galan e al terzo turno se la vedrà con Mariano Navone. Si tratta di una vecchia conoscenza di Musetti che ha affrontato l’argentino durante i Giochi Olimpici di Parigi proprio su questi campi.

Oggi Jannik Sinner (ore 13.10 circa) incontrerà Il francese Richard Gasquet. In palio c’è sempre il passaggio al terzo turno con l’altoatesino che parte con i favori del pronostico e con tutti gli occhi addosso per capire che in queste ore è riuscito a togliersi le ultime ruggini dovute alla pausa forzata. Quasi contemporaneamente ci sarà il derby tutto azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi in una giornata dove scenderanno in campo anche Alexander Zverev (3) contro Jesper de Jong e Novak Djokovic con Corentin Moutet.

Non ci sono più aggettivi per descrivere quanto sia straordinaria Jasmine Paolini. Ieri prima ha sconfitto 6-3 6-3 l’australiana Ajla Tomljanovic e poi si è ripetura nel doppia in coppia con Sara Errani andando a battere la coppia Azarenka-Routliffe con un altrettanto perentorio 6-2 6-3. Domani nel singolare affronterà l’ucraina Julija Starodubceva, mentre nel doppio troverà il duo Yuan-Sun.

Oggi Elisabetta Cocciaretto affronta la russa Ekaterina Aleksandrova.