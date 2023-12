Rolex grand slam. Ginevra a 5 stelle. Il talento F One Usa al miglior offerente

Prende il via oggi a Ginevra il "cinque stelle" tappa del Rolex Grand Slam, torneo ipermilionario incentrato anche sugli appuntamenti di Calgary in Canada, Aquisgrana in Germania e s’Hertogenbosch in Olanda. Per non contare Roma-Piazza di Siena il cui Gran Premio è comunque sotto l’egida Rolex, pur non facendo parte (ancora) del circuito. A Ginevra gareggiano 60 superstar internazionali del salto ostacoli con 145 cavalli da 14 nazioni del mondo e domani in notturna (ore 21) è in programma la Rolex Ijrc Top Ten Final 2023, riservata ai migliori 10 cavalieri del ranking Fei. Tre di loro figurano nell’Albo d’Oro della Top Ten: l’oro olimpico Maher, l’asso statunitense Farrington e lo svizzero Guardat, campione europeo in settembre a Milano. Non manca lo svedese von Eckermann. Curiosità: alle gare partecipa anche Lorenzo De Luca con F One Usa, prodigioso cavallo che lunedì i proprietari della britannica Podem Farm metteranno all’asta in Francia.

p. m.