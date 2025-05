Roma batte Milan 3-1: addio sogni europei per i rossoneri

ROMA 3 MILAN 1

ROMA (3-5-2): Svilar 7; Celik 5.5, Mancini 6.5, N’Dicka 6; Saelemaekers 6.5 (39’st El Shaarawy 6), Kone 5.5, Paredes 6.5 (32’st Gourna-Douath sv), Cristante 6.5, Angelino 6.5; Soulé 6 (32’st Rensch sv), Shomurodov sv (39’st Baldanzi sv). All.: Ranieri 6.5.

MILAN (3-4-2-1): Maignan 5.5; Tomori 5,5 Gabbia 6 (39’st Sottil sv), Pavlovic 6,5; Musah 5,5, Loftus-Cheek 5,5 (20’st Jovic 6), Reijnders 5,55, Jimenez 6,5 (20’st Fofana 6); Pulisic 7 (45’st Terracciano sv), Joao Felix 6,5 (20’st Leao 5,5); Gimenez 4. All.: Conceicao 5,5.

Arbitro: Piccinini di Forlì 5.5.

Reti: 3’pt Mancini, 39’pt Joao Felix; 13’st Parades, 42’st Cristante.

Note: espulsi: al 22’pt e al 2’ st Conceicao. Ammoniti: Mancini, Cristante, Celik, Jimenez, Tomori

Dall’Olimpico all’Olimpico, dalla finale di Coppa Italia persa col Bologna al ko in campionato con la Roma: in cinque giorni il Milan ha dato un calcio alle possibilità di giocare in Europa l’anno prossimo, facendo saltatare per aria anche la chance Conference League. E lo ha fatto nel modo peggiore, mercoledì così come ieri. Alla faccia della reazione che era lecito attendersi, andando subito in svantaggio sulla zuccata di Mancini, a sovrastare completamente Tomori. Poi restando in dieci a metà primo tempo per una gomitata a palla lontana rifilata da Gimenez allo stesso Mancini.

"Dobbiamo lasciare tutto sul campo, abbiamo la possibilità di dare un senso alla stagione con l’Europa", le parole del messicano nel pre-gara. Niente di tutto questo. E la somiglianza al contatto Beukema-Gabbia di mercoledì scorso a rendere ancora più amara la pillola. Addolcita di pochissimo, a seguire, con guizzi rossoneri di carattere e qualità: eloquente il pareggio nato sull’asse Pulisic-Jimenez e finalizzato da Joao Felix. Lampi, ma a frittata già fatta. E domenica, nell’ultima uscita a San Siro contro il retrocesso Monza, soffierà forte il vento della contestazione. Tifosi assenti, ieri, causa divieto di trasferta. Ma che avevano già annunciato l’intenzione di disertare il viaggio nella capitale: "Vi lasceremo soli con la vostra vergogna".

Si sono fatti comunque sentire, tramite striscioni eloquenti appesi fuori da Casa Milan. "Maldini=Identità", "#Elliottout". E ancora: "Il Milan siamo noi! Fuori i mercanti dal tempio!". Per una stagione fallimentare: Furlani dixit.

Moncada in linea: "Sì, siamo molto delusi, ma questa stagione ci lascia anche qualcosa per il prossimo anno. Abbiamo ancora più fame adesso". Il dirigente rossonero, dopo il primo campionato della seconda squadra in Serie C terminato con la retrocessione, ha sottolineato che "sette giocatori hanno giocato in Serie A. Essere in B, in C, o in D, categoria che disputeremo, non è così importante per noi. Lo è creare talento". Mentre sull’ultimo iscritto alla corsa per la prossima direzione sportiva Lee Congerton, ora all’Al-Ahli, ultime esperienze dirigenziali con Atalanta e Leicester, Moncada ha dribblato: "Non lo conosco, non ho sentito questa indiscrezione, non posso dire nulla su di lui". Si vedrà. Intanto, si è visto l’ormai solito Milan, pur senza Theo Hernandez su tutti (problema alla coscia), pur senza Fofana e Leao inizialmente in panchina. Solito Diavolo dalla doppia faccia. Che ha saputo spaventare la Roma, nonostante l’inferiorità numerica. Che è caduto nuovamente a inizio ripresa, sul siluro di Paredes: una punizione in tutto e per tutto. Lì, il triplo cambio Leao-Fofana-Jovic di Conceiçao (espulso per proteste nel finale). Frutti scarni: Leao murato da Svilar, Pulisic da Celik. Poi il colpo del ko, nonostante i riflessi di Maignan su Angelino ed El Sharaawy: tris di Cristante. E titoli di coda arrivati a una settimana dalla fine del campionato. Anticipati, amarissimi.