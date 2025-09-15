Rookies Cup a Misano, l’officina dei talenti Red Bull incorona Brian Uriarte

Misano, 15 settembre 2025 – La pista, le tribune, i prati. E poi le piazze della città. I lungomare, le passeggiate. Il mondo Red Bull ha abbracciato e colorato il mondo del Motomondiale sulla Riviera Romagnola. Fra emozioni, spettacolo e una cultura del motorsport unica. E’ sufficiente rileggere il valore e la dimensione (internazionale, anzi diciamo pure intercontinentale) della Rookies Cup per trovarsi al centro di un progetto che fotografa Red Bull come il marchio di fabbrica di una scuola di talenti a cinque stelle. Il campionato monomarca ha incoronato con il titolo Brian Uriarte, che in Gara 1 ha avuto la meglio sull'argentino Marco Morelli e sul giapponese Zen Mitan.

E’ qui che, insomma, si vanno a formare e crescere i talenti della MotoGp del futuro: “Road to MGp”, lo slogan che parla chiaro e che evidenzia il fatto di come la competizione - che si corre in abbinamento nei weekend delle tappe europee del Mondiale - sia considerata il vero serbatoio dei talenti del domani.

La Red Bull Rookies Cup è un campionato internazionale e molti grandi campioni sono passati da lì, come per esempio Jorge Martin. Nato nel 2007, voluta da Dorna con la sponsorizzazione della Red Bull e il supporto tecnico di Ktm, la Rookies regala emozioni e permette (fra i piloti italiani appena usciti dalla ‘scuola’ Red Bull’, c’è Guido Pini, oggi in Moto3, dopo aver superato alla grande l’esame della talent school due stagioni fa) la crescita di talenti che in altre situazioni potrebbero non avere la chance giusta per esprimere il proprio talento.

Le moto sono un monomarca e in questa stagione ci partecipa solo un italiano, Giulio Pugliese di Legnano, in provincia di Milano. Le moto sono molto simili alla Moto3 da 250cc e proprio la… somiglianza con la classe piccola del Motomondiale facilita il travaso diretto dei baby campioni che meritano il salto di categoria.

Questo il progetto e la forza del mondo Red Bull in pista (dove comunque accompagna anche le Ktm nella classe regina con il team ufficiale e i piloti Acosta e Binder e con il team satellite con Bastianini e Vinales) nella MotoGp.

Poi eccoci alle emozioni, fuori dalla pista e che hanno accesso su Misano, Rimini, Riccione e tutta la Riviera, serate ed eventi da tutto esaurito.

Dalla ‘Riders’ Land Experience alla ‘by Namless’, organizzata appunto in collaborazione con Red Bull con il circuito che ha aperto le sue porte al pubblico, hanno riscosso apprezzamenti e grande affluenza gli eventi della Red Bull Riders Night a Rimini e Riccione, il Dedikato a Misano Adriatico e la Cattolica Ride Week a Cattolica. Successo anche per l'Ingar Motor Fest a Riccione con le esibizioni di drifting e freestyle, simulatori di guida professionali, raduni di auto e moto, e tanta musica con i migliori dj della Riviera. Non è mancato l'impegno sociale, con le dimostrazioni della Croce Rossa di Riccione e il ricavato in beneficenza.

Le ‘Experience’ Red Bull, ovvero un condensato di adrenalina senza limiti con piloti che sono artisti (sì, artisti) dello spettacolo al limite. Di prestazioni che ti fanno domandare, come sia possibile ‘domare’ una moto, un bolide di potenza ed energia, facendolo diventare una bacchetta magica nelle mani di chi non sembra sapere che cosa siano la forza della gravità e delle leggi della fisica.

E poi che dire della Fan Zone del circuito ‘Simoncelli’, lì dove il mondo Red Bull ha saputo mettere accanto i piloti con chi ama il mondo delle corse e delle moto. Lì, dove la passione diventa una ragione di vita. Dove tutto è cuore e spettacolo. Arrivederci alla prossima avventura.