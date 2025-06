Rovigo trionfa in rimonta: Viadana sconfitto nella finale Scudetto di rugby

Travolta nel secondo tempo, Viadana si ferma per il secondo anno consecutivo in finale Scudetto. La squadra di Gilberto Pavan, avanti 21-10 a fine primo tempo, cede il passo a un Rovigo totalmente trasformato nella ripresa. Il sorpasso decisivo arriva con Moscardi poco oltre il 70’. Decisivo l’ingresso in campo dell’ex Casado Sandri, il giocatore che verrà ricordato come la chiave di volta del terzo scudetto in cinque anni dei veneti.

Un approccio non perfetto per Viadana che, con Rovigo subito in inferiorità, concede il contropiede dello 0-7 al quarto d’ora. Sarà un errore pagato a caro prezzo, visto che non permette un largo vantaggio all’intervallo. Per i mantovani, sia chiaro, al momento pare solo un passo falso e quando Frangini si prende un giallo lasciando i suoi in tredici, Roger Farias sblocca il risultato, prima di raddoppiare poco dopo su assistenza di Baroni. È una iniezione di fiducia clamorosa, i fantasmi del ko con Petrarca di un anno paiono solo un ricordo, e allora ecco il tris di Suaze sempre su giocata di Farias. Rovigo è spalle al muro, ma nell’intervallo succede qualcosa.

Nella ripresa cambiano ritmo e fisicità e se la difesa di Viadana si immola su Thompson, lo stesso non può fare su Della Sala con Oubina a terra. Con ancora quaranta minuti da giocare Rovigo è a -4. Un contropiede pazzesco di Vaccari viene annullato solo da un intervento in extremis di Sauze, poco dopo ancora decisivo a pochi metri dalla linea di meta. Lertora a venti minuti dalla fine trova il calcio del -1 da posizione favorevole, e al settantaduesimo è Moscarsi a siglare il sorpasso. Viadana non riesce a reagire e deve rinunciare alla possibilità di regalare al presidente Arletti la gioia più grande. Rovigo è campione d’Italia per la quindicesima volta.

VIADANA-ROVIGO 21-27 (21-10).

Alessandro Luigi Maggi