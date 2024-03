"Rugby: Italia vs Scozia, la sfida cruciale al ritorno in campo"

Dopo due settimane di riposo torna il grande rugby. Per l’Italia, a Roma, in programma la partita da vincere a tutti i costi: quella con la Scozia (stadio Olimpico ore 15.15 diretta Sky e Cielo). È il pensiero di dirigenti e tifosi azzurri alla vigilia. Perché? In primo luogo la Scozia è la squadra che abbiamo battuto con maggior frequenza in questi anni di 6 Nazioni: 7 volte. Come “potenza” rugbistica” si avvicina alle nostre dimensioni per risorse finanziare e umane. Vanta, è vero, una grande tradizione con 3 grandi Slam in bacheca (abbastanza datati però: 1925, 1984, 1990) e 24 vittorie finali del Torneo, tuttavia non ha mai conquistato il successo nell’era delle 6 Nazioni.

Da quando siamo arrivati noi gli scozzesi si sono sempre barcamenati appena sopra la linea di galleggiamento, quella del “cucchiaio di legno”. Altro vantaggio da non trascurare è un Olimpico “sold out”: 69.689 spettatori. Sotto il profilo sportivo, tuttavia, le cose appaiono un po’ più complicate. Infatti la Scozia risulta una potenziale candidata alla vittoria finale. I suoi punti di forza: rapidità, determinazione e una linea di tre quarti impressionante. Uomo nel mirino, il metaman Duhan van der Merwe (sin qui 5 mete, 3 contro l’Inghilterra). Una specie di Bronzo di Riace con le gambe di Mennea.

Il tecnico azzurro Quesada rispetto alla squadra che ha pareggiato con i francesi, si è premurato di predisporre un diverso assetto tattico. Ovvero più attenzione al gioco aperto e meno timore nelle fasi statiche, specie in rimessa laterale. Ha quindi confermato la mediana, con rinnovata fiducia a Page-Relo. Tra le altre variazioni un unico giocatore nuovissimo, l’ala appena ingaggiata dal Benetton Luis Lynagh, finora esibitosi solo nel campionato inglese. Contestuale il riposizionamento tra i centri di Menoncello al posto di Mori. A completare il quadro il rientro in terza di Negri, quello di Niccolò Cannone in seconda con Ferrari sin dall’inizio in prima assieme a Fischetti e Nocera. Squadra che vince di solito non si cambia, squadra che pareggia evidentemente sì.