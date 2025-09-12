Rugby: la società allestirà sei squadre. Gli Apuani scoprono le carte al ’Gaggio’ di Luni. Bernabei: "Siamo pronti e carichi di entusiasmo»

Sarà presentata sabato 13 settembre (ore 17), al campo sportivo il Gaggio di via Pedemontana 1 a Luni, la nuova stagione degli Apuani Rugby. Dopo che la palla ovale ha finalmente trovato casa, anche se solo poco oltre i confini regionali, c’è molto entusiasmo per la nuova avventura.

"Siamo pronti a ripartire carichi di emozioni e pronti ai nuovi cambiamenti previsti per la nuova stagione – dice il presidente Davide Bernabei – allestiremo squadre dalla Under 6 alla Under 16, aperte anche a coloro che non ha un buon grado di preparazione atletica o non hanno mai praticato questo favoloso sport. Ci si può avvicinare e provare, senza alcun impegno". Bernabei sottolinea gli aspetti positivi del rugby: "è uno sport duro e di contatto, ma educativo, perché se ti impegni e ti comporti bene diventi un giocatore bravo. Qui non c’è l’io ma il noi; non gioca il più bravo ma giocano tutti; si gioca con gli avversari, non contro; non si contestano gli arbitri ma al massimo si chiede una spiegazione; qui c’è posto anche per chi non può sostenere la spesa economica perchè tutti hanno diritto a giocare e divertirsi. E poi c’è il terzo tempo che fa parte della attività e del percorso educativo.

Apuani Rugby Massa riesce a portare avanti un lavoro incredibile grazie ai suoi volontari, guidati dalla passione e dall’amore per il gioco, ai ragazzi e ai genitori, i primi a credere nei valori del rugby". Info ai numeri 393 757.28.97 e 348 327.54.60.

ma.mu.