Rugby. Perugia batte Gubbio (35-32). Derby spettacolare a Pian di Massiano

Rugby Perugia piega Gubbio (35-32) al termine di un derby spettacolare valevole per la seconda giornata del campionato di serie B girone 4. Le due formazioni si sono affrontate a viso aperto di fronte a un numeroso pubblico accorso a Pian di Massiano. Pronti via e Perugia è andato subito avanti con una meta di Paoletti trasformata da Faina (7-0). La reazione degli eugubini non si è fatta attendere con capitan Fioriti che è andato a meta due volte, ribaltando il risultato (7-12). I padroni di casa, a loro volta, si sono fatti nuovamente sotto con Faina che ha messo a segno i due punti realizzati da Rios e Kruger (21-12). Un calcio piazzato Neethling e una meta di Giacomini hanno consentito a Gubbio di andare all’intervallo in vantaggio (21-22). Nella ripresa è stata schiacciante la spinta di Perugia. Ancora Kruger e Pozzato, con Nataletti nelle vesti di realizzatore, hanno consentito alla squadra biancorossa di prendere il largo (35-22). Nel finale Gubbio ha tirato fuori l’orgoglio e conquistato due punti meritati (35-32). Per Perugia, invece, arrivano cinque punti che valgono momentaneamente la vetta della classifica, in virtù del successo nel primo turno contro Roma.