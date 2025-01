Rugby Perugia. L’Acea, Roma è amara. Ko in trasferta (29-10)

Arriva una sconfitta dalla trasferta romana per l’Acea Rugby Perugia. La squadra di Poloni è caduta sotto i colpi dell’Unione Rugby Capitolina (29-10). Una partita che i biancorossi non hanno interpretato come avrebbero dovuto, complici anche le assenze per squalifica di Costantino, Bruni, Bravo e D’Alba. I laziali hanno preso subito in mano le redini dell’incontro con Perugia che ha provato a rimettersi in gioco con la meta di Bernardi e il calcio di Faina. Nella ripresa la Capitolina ha chiuso la pratica senza grossi affanni, portando a casa cinque punti meritati.

"Siamo un po’ delusi, perché al di là delle squalifiche potevamo fare di più", ha dichiarato il presidente Renetti. Nel prossimo turno l’Acea tornerà a giocare in casa contro Jesi, ultima della classe. In classifica i biancorossi restano quarti, a quota 24, raggiunti dai Cavalieri Prato.