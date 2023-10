Rugby, vince ancora Invictus. Sudafrica campione del mondo

La rivincita attesa 28 anni premia ancora il Sudafrica, come nella finale del 1995 in cui il successo degli Springboks ispirò il film ’Invictus’. La Nuova Zelanda si arrende 12-11 e recrimina per la mancata trasformazione dell’unica meta del match, il Sudafrica festeggia il quarto titolo mondiale, era uno spareggio. Primo tempo mosso solo da calci piazzati: Pollard al 3’, 13’, 19’ e 34’, Mo’unga ad accorciare al 17’ e al 38’, quando gli All Blacks erano già in 14 per l’espulsione di Cane. La meta di uno dei tre fratelli Barrett, Beauden, non trasformata da Mo’unga, ha fissato il risultato finale.