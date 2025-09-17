Salto in lungo: Furlani medaglia d’oro ai Mondiali di atletica

Tokyo, 17 settembre 2025 – Prima medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali di atletica leggera in corso a Tokyo. A vincerla Mattia Furlani nel salto in lungo. Il ventenne di Marino (Roma), già bronzo alle Olimpiadi di Parigi, si è imposto con 8,39 metri (suo primato personale) al quinto tentativo, battendo il giamaicano Tajay Gayle (8,34) e al cinese Yuhao Shi (8,33).

"Non so ancora se è reale, finché non sento l'inno non ci credo – ha detto commosso fino alle lacrime l’atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato dopo il trionfo –. Stasera è successo qualcosa di magico, abbiamo gestito la gara in modo perfetto, abbiamo aggiustato tutto salto per salto finché non abbiamo ottenuto questo risultato incredibile". "Per questo risultato devo ringraziare tante persone: in primis mamma (sua allenatrice, ndr) che è stata fantastica, grazie a mio padre, alla mia fidanzata, a mia sorella e a tutta l'Italia che mi ha sostenuto. Ringrazio anche un po' me stesso, anche se il lavoro è ancora tanto. È un anno magico, ma è solo l'inizio", ha detto l'azzurro che, a marzo, ha vinto i Mondiali indoor a Nanchino. "Faccio ciò che amo fare, ed è la cosa più bella di tutte, anche dell'oro", ha aggiunto Furlani prima di commentare la sua prova che non è "stata perfetta".

Per la spedizione azzurra si tratta della quinta medaglia nella rassegna iridata giapponese dopo gli argenti di Nadia Battocletti (nei 10.000) e di Antonella Palmisano (nei 35 km di marcia) e i bronzi di Leonardo Fabbri (nel peso) e di Iliass Aouani (nella maratona).

Gli altri azzurri in gara

Giornata positiva anche per il salto triplo: nelle qualificazioni Andy Diaz – bronzo a Parigi 2024 – e Andrea Dallavalle hanno strappato il pass per la finale, rispettivamente con le misure di 16.94 e 17.08. Di contro Dalia Kaddari e Vittoria Fontana sono state eliminate nelle batterie 200 metri donne. Stessa sorte per Filippo Tortu e Fausto Desalu nei 200 maschili. "Non avrei dovuto farla, ma ci ho voluto provare con tutto me stesso – ha dichiarato Tortu poi ai microfoni di Rai Sport –. Ho fatto una bella curva, poi ho iniziato sentire la gamba destra irrigdirsi, ho avuto un po' di difficoltà. Staffetta 4x100? Come sempre ho dato la mia piena disponibilità".

Delusione poi per le azzurre nelle semifinali dei 400 donne a ostacoli. Nella prima prova Rebecca Sartori ha chiuso in ottava posizione (55.34); a ruota quarta piazza per Ayomide Folorunso (54.37); quinta infine nell'ultima semifinale Alice Muraro (54.50).

Nel salto con l’asta donne la statunitense Katie Moon è salita sul gradino più altro del podio con 4,90 metri. Medaglia d'argento per la connazionale Sandi Morris (4.85), bronzo per la slovena Tina Sutej (4.80). Eliminata invece Roberta Bruni: l'azzurra al secondo tentativo è riuscita a saltare i 4.45; poi tre errori a 4.65 ne hanno sancito l'eliminazione.

Settimo Federico Riva nei 1500: l'atleta delle Fiamme Gialle ha chiuso col tempo di 3:35.33. A vincere l'oro il portoghese Isaac Nader, col tempo di 3:34.10. Argento per il britannico Jake Wightman (3:34.12), bronzo per il keniota Reynold Cheruiyot 3:34.25.