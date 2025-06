Samb, Battista e Chiatante vicini alla riconferma

Nazzareno Battista e Federico Chiatante sono i due calciatori che a breve sottoscriveranno il contratto di rinnovo con la Samb. L’attaccante pugliese firmerà fino al giugno 2026, mentre il classe 2004 un biennale con scadenza al 2027. Si va così rimpolpando la pattuglia dei riconfermati. La creazione, cioè di uno zoccolo duro della passata stagione cui aggiungere elementi di categoria per la costruzione di una Samb che possa veleggiare tranquillamente anche in Serie C. Consolidare la categoria e creare i presupposti per crescere, questo l’obiettivo che il presidente Vittorio Massi si è prefissato. Senza svenarsi, senza fare il passo più lungo della gamba cercando di arrivare all’obiettivo salvezza senza particolari patemi. Se poi la nuova Samb riuscisse a centrare i play off sarebbe tutto di guadagnato. La tifoseria deve capire che questo è un progetto che darà continuità al sodalizio del Riviera delle Palme e che quindi non deve illudersi o chiedere acquisti eclatanti. Di certo sarà una squadra, come al solito, ad immagine e somiglianza di Ottavio Palladini. Attaccamento alla maglia, impegno e sacrificio. Il mantra del tecnico sambenedettese che è riuscito ad inculcare nei rossoblù che poi hanno vinto il campionato. Volare bassi e senza tanti fronzoli, ma con elementi che dovranno avere qualità fisiche, tecniche ma soprattutto caratteriali di un certo spessore. La Samb, poi, dovrà perfezionare anche le posizioni relative a Umberto Eusepi e Kevin Candellori ai quali il diesse Stefano De Angelis ha chiesto di spalmare il contratto per la prossima stagione agonistica fino al 2027. Si attende una risposta in tempi brevi. Da definire anche le posizioni di Moussa Toure e Luca Lulli. Per quanto riguarda il centrocampista guineano, il suo procuratore sta limando gli ultimi dettagli con le formazioni francesi in cui il classe 2005 ha militato per definire l’indennizzo economico che per regolamento la Samb dovrà versare ai due club transalpini. Anche Lulli è in odore di riconferma e se ne saprà di più nei prossimi giorni.

La Samb è sempre in attesa di una risposta dalla Roma per un’amichevole nel mese di agosto. Difficile trovare l’incastro tra i veri impegni del club giallorosso. C’è il rischio quindi che quest’incontro fortemente voluto dal presidente Vittorio Massi e dalle due tifoserie rischi di saltare. La società rossoblù sta anche lavorando alla prossima campagna abbonamenti. E’ possibile che il club rossoblù accetti la proposta dei supporters di applicare un diritto di prelazione sulle nuove tessere ai vecchi abbonati della Curva Nord. Da definire inoltre prezzi che potrebbero essere leggermente più alti rispetto a quelli della passata stagione, slogan e modalità di acquisto.

Benedetto Marinangeli