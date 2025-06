Samuele Ceccarelli ci riprova a Madrid. La staffetta azzurra punta alla medaglia d’oro

Samuele Ceccarelli ci riprova. A distanza di due anni il velocista massese fa di nuovo parte della squadra azzurra ai Giochi Europei, in programma stavolta a Madrid. La memoria non può che tornare al giugno del 2023 quando Samuele vinse la prova dei 100 metri a Chorzow chiudendo in 10“13 ed eguagliando così il primato personale che aveva ottenuto qualche settimana prima al Golden Gala di Firenze. Quella non fu l’unica medaglia d’oro conquistata in Polonia perché lo sprinter apuano fu protagonista anche nella vittoria della staffetta 4x100. L’Italia, per difendere il titolo continentale a squadre, ha convocato 50 atleti (25 uomini e 25 donne) e tra questi c’è anche il nostro Samuele che sta facendo un percorso di avvicinamento alla miglior prestazione possibile con molto sacrificio.

Per quanto riguarda i velocisti manca all’appello il campione olimpico Jacobs ma figurano tre dei quattro staffettisti della storica medaglia d’oro nella 4x100 maschile di Tokjo ovvero Desalu, Patta e Tortu. Ceccarelli e Rigali completano la “batteria“ dei cinque sprinter azzurri. Non si sa ancora chi saranno prescelti per disputare la staffetta, in programma questa sera, e chi fungerà da riserva.

Il campione massese naturalmente spera di poter essere ai blocchi di partenza. Assieme ai compagni ha partecipato al raduno dal 22 giugno al Centro Olimpico di Roma e dal 26 è a Madrid ad allenarsi. Più che la naturale e sana competizione interna nel ritiro azzurro spicca il forte spirito di gruppo dei ragazzi che ragionano di squadra ed hanno un grande senso di appartenenza. Ceccarelli ha gareggiato la settimana scorsa a Roma nello Sprint Festival piazzandosi al terzo posto col tempo di 10“27. A marzo aveva partecipato agli Europei Indoor nei Paesi Bassi mentre a maggio nel meeting di Savona è arrivato dietro Patta (10“17) ottenendo un 10“23 che gli ha consentito di guidare il resto della pattuglia di corridori italiani.

Dopo l’Europeo “la freccia delle Apuane“ sarà impegnata il 23 luglio nel meeting di Firenze mentre il 2 e 3 agosto disputerà i campionati italiani. Samuele da quando è passato con le Fiamme Oro si allena e vive a Firenze dove alloggia in caserma. E’ seguito dal nuovo allenatore Maurizio Checcucci, anche lui ex velocista delle Fiamme Oro, da oltre un anno. Il cambio di allenatore, l’ingresso nella nuova squadra, la modifica di alcuni parametri nella corsa, lo stanno impegnando molto, ma è contento del lavoro che fa ed è molto sereno. La priorità è stata data al miglioramento della tecnica di corsa: se va tutto bene arriveranno anche i risultati. L’ambizioso obiettivo è la qualificazione per partecipare ai campionati mondiali di Tokio a settembre.