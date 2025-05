Samuele Ceccarelli in gara ai 100 metri al Trofeo Città di Grosseto

Dopo l’ottima prova ai Campionati Mondiali di Staffette di Guangzhou nella 4x100 mista, e a poche ore dall’esordio stagionale a Savona in 10.26, l’azzurro Samuele Ceccarelli sarà al via dei 100 metri oggi al Trofeo Città di Grosseto, Meeting Gold del Circuito toscano. Saranno ben 20 le competizioni in programma, tra cui 12 con l’etichetta "Gold" con premio in denaro per il vincitore e iscrizioni a numero chiuso con accesso tramite minimo di partecipazione. La manifestazione è inserita nel Global Calendar di World Athletics, questo farà sì che tutte le prestazioni conseguite a Grosseto possano contribuire al Ranking dei singoli atleti che dà la possibilità di concorrere per le manifestazioni internazionali.

Dopo un numeroso mix di gare, che prevede tanta velocità, tra cui i 100 con batterie e finali, lancio del disco, getto del peso e salto in lungo, il finale di giornata sarà dedicato alla marcia con le gare di 10 chilometri maschili e 5km femminili valide come Campionato Toscano Assoluto e Promesse. Ceccarelli, classe 2000 e nativo di Massa, nel 2023 è passato agli onori delle cronache per aver vinto la medaglia d’oro nei 60 ai Campionati Europei Indoor di Istanbul lasciandosi alle spalle il campione Olimpico Marcell Jacobs. Sempre nel 2023 ha vinto la distanza regina ai Campionati Europei a squadre di Chorzów (10.13) per poi eguagliare il crono al Golden Gala di Firenze, nell’impianto dove si allena.

Il portacolori delle Fiamme Oro, che in carriera ha già corso numerose volte sulla pista dello Zecchini, torna a Grosseto dopo aver fatto parte della staffetta 4x100 che nel luglio del 2023 chiuse in 38.04 guadagnandosi l’accesso ai Mondiali di Budapest. Ceccarelli troverà sulla sua strada l’aviere Luca Antonio Cassano (10.28), il finanziere Angelo Ulisse (10.43 ) e il campione italiano juniores Mattia Silvestrelli (10.44). Con loro anche Romeo Monaci (10.59), grossetano ora di base a Roma, che due anni fa sulla pista di casa chiuse quarto nella rassegna tricolore Under 20, guadagnandosi la maglia azzurra per gli Europei di Gerusalemme, per poi vincere qualche mese dopo l’argento Juniores sui 60 degli italiani Indoor.