San Marco Avenza conferma Petrucci e Luciani per il Settore Giovanile

Squadra vincente non si cambia. La pensa così la San Marco Avenza che ha confermato Oreste Petrucci come direttore generale del Settore Giovanile e della Scuola Calcio e Alessandro Luciani nel ruolo di responsabile del Settore Giovanile. I due dirigenti sono state le figure di riferimento ed i primi artefici dei successi ottenuti dal vivaio rossoblù.

Al termine di due stagioni straordinariamente positive la società avenzina, a conferma della volontà di continuare a investire energie e risorse nel vivaio, ha ribadito la fiducia a Petrucci riconoscendone non solo le competenze tecniche e gestionali ma anche il grande valore umano dimostrato con costante presenza e dedizione verso i ragazzi e le loro famiglie. Anche la conferma di Luciani rappresenta un ulteriore segnale dell’intento del club di puntare con forza sul settore giovanile e sulla scuola calcio, considerati pilastri fondamentali.

"Sono veramente contento della fiducia accordatami – ha esternato Petrucci –. Chi sono la dice tutta dove mi trovo e quanto ami il calcio giovanile. In un mondo dove si prende 70 mila euro per far giocare un ragazzo (senza sapere chi sia) nei professionisti, io nei dilettanti faccio 250 km per vedere un ragazzo ed avere la certezza di non sbagliare".

"E’ un orgoglio continuare a far parte di questa prestigiosa e gloriosa società – ha aggiunto Luciani –. La stagione è stata estenuante e complicata ma ricca di emozioni e vittorie. Ringrazio la società per la fiducia, il mentore Oreste per i continui e costanti insegnamenti, i miei super mister sempre presenti e soprattutto i nostri più di 300 meravigliosi ragazzi".

