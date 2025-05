San Marco Avenza: Paolo Pantera possibile nuovo allenatore per la Promozione Toscana

Fedele al proprio stemma, quello del leone alato, la San Marco Avenza potrebbe continuare ad avere un cognome felino sulla propria panchina. Per il dopo Francesco Leone il sodalizio rossoblù sta pensando seriamente a Paolo Pantera come allenatore della propria prima squadra che parteciperà al campionato di Promozione Toscana. Il mister massese, classe 1985, è alla ricerca di un’esperienza come responsabile tecnico dopo la tanta gavetta fatta in qualità di collaboratore sia in Lega Pro che nei Dilettanti.

Pantera ha iniziato in serie C come secondo di Sassarini all’Albinoleffe. L’anno seguente ha lavorato assieme a Riccardo Panizzo nello Sporting Recco nello stesso girone della Massese (che allora militava in serie D). E’ iniziata poi la lunga esperienza a fianco dell’allenatore Giancarlo Riolfo in team blasonati come Vis Pesaro, Torres, Carpi, Pistoiese, Fermana e Riccione. Sono stati 9 anni altamente formativi in qualità di secondo e collaboratore tecnico durante i quali Pantera ha maturato esperienza sul campo e negli allenamenti, concentrandosi molto sulla fase difensiva, ma anche competenze trasversali nate dalle video analisi dei match e dallo studio degli avversari.

Alla San Marco Avenza il tecnico apuano avrebbe l’opportunità di mettersi alla prova in una società che ormai da anni fa calcio dilettantistico a buoni livelli e che ha intenzione di portare avanti un progetto improntato sui giovani.

Gianluca Bondielli