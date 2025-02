San Marco-Pontremolese Un derby da tripla. Marabese e Raffi guidano l’attacco rossoblù

QUI SAN MARCO AVENZARecupera pezzi importanti il tecnico Francesco Leone questo pomeriggio per il derby che vedrà opposta la sua San Marco alla Pontremolese. L’infermeria, infatti, si è fortunatamente svuotata e gli unici elementi indisponibili rimangono il portiere Mariani ed il terzino Scremin. Torna arruolabile in difesa dopo 53 giorni il decano Giacomo Benedini. Resta da capire se l’esperto centrale verrà riproposto subito dal primo minuto in una partita così importante o se si sceglierà la strada della prudenza facendogli giocare soltanto uno scampolo di partita. Davanti sarà di certo nell’undici titolare il bomber Tito Marabese, capocannoniere della squadra con i suoi 12 centri stagionali. Lui e l’ex di turno Raffi comporranno un reparto offensivo in grado di mettere in apprensione la difesa lunigianese. Il match odierno, che sicuramente richiamerà un buon pubblico sugli spalti dello stadio Paolo Deste, rappresenta uno scoglio difficile per gli avenzini, opposti ad una delle compagini più in forma del girone, ma nell’ambiente rossoblù c’è la consapevolezza che il gruppo è capace di lottare alla pari anche contro le migliori formazioni com’è successo recentemente con il Pietrasanta, fermato sul pari proprio alla Covetta.La San Marco Avenza, nona con 27 punti, può permettersi di giocare questo derby senza particolari assilli di classifica ma c’è la volontà di provare a chiudere quanto prima il discorso salvezza per non rischiare di ritrovarsi risucchiata nella zona play out nelle ultime giornate.Gianluca Bondielli