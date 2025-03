Sancascianese scatenata. Incisa ancora inarrestabile

Nel girone E Incisa e Reggello protagonisti nell’alta classifica vincendo due partite importantissime. Nello scontro al vertice la rete del Reggello, sul campo del Barberino Tavarnelle, arriva al 93’ e beffa i padroni di casa che hanno avuto diverse occasioni da gol senza concretizzare. Nel primo tempo locali pericolosi con Corti, M.Sarti e Cubillos a cui risponde Vestri per gli ospiti. Nella ripresa Barberino Tavarnelle ancora avanti con generosità e crea palle gol di Morina su lancio di Corti, a seguire sui piedi di Cubillos su punizione e di nuovo Morina, ma il portiere Poggi del Reggello è insuperabile. Al 93’ il colpo secco del bomber Focardi che si libera di due difensori e appena entrato in area di sinistro infila Pupilli.

L’Incisa batte 1-0 il Galluzzo e si conferma al terzo posto. Per l’Incisa decisiva la rete al 45’ del difensore Christian Giusti. Poche occasioni nella ripresa con partita maschia e combattuta giocata soprattutto a centrocampo. Strepitoso il curriculum dell’Incisa nelle ultime 15 partite, dopo un inizio di stagione sotto tono: 12 vittorie, 2 pari e 1 sconfitta.

Nella parte bassa della classifica il colpo grosso è dell’Audace Legnaia che espugna lo stadio del Vaggio Piandiscò vincendo 3-0. Le reti dei fiorentini: al 3’ Formigli in mischia, al 33’ Caldararu che vince un duello e insacca da 30 metri sotto la traversa, al 92’ Enea che in ripartenza entra in area e segna. Tre punti preziosi per il Porta Romana che vince 1-0 col San Clemente grazie al solito bomber Vastola. Successo esterno su rigore del Chianti Nord con Butera. A nulla serve la reazione della Dinamo Florentia. Sancascianese scatenata, con la doppietta di Magistri e il gol di Terramoto prevale in maniera netta 3-1 contro la Castelnuovese. Clamoroso che la Sancascianese sotto di un gol e con un uomo in meno, sia riuscita a ribaltare il risultato. Sporting Arno-Gambassi termina 2-2 con gol di Conti e Carnevale per i locali, Rosi e D’Urso per gli ospiti.

Nel girone D protagonista l’Albacarraia che vince la sfida salvezza per 2-1 sul campo del Sagginale. Reti per l’Albacarraia al 1° minuto di Masetti e all’88’ di Crescioli; per il Sagginale al 12’ Susini su rigore. Per l’Albacarraia media record di 22 punti nelle ultime 8 partite. La Gallianese è in forma ed espugna Casale Fattoria con l’esperto Coralli ancora una volta determinante. Domenica no per San Godenzo e Novoli superate dal Maliseti e dal Prato Nord. La capolista Settimello avanti 2-0, ma l’Aglianese rimonta e fa sua la gara nel finale per 3-2. In parità Quarrata-Calenzano 1-1, con gol di Fattori per i locali e De Tellis per il Calenzano.

Francesco Querusti