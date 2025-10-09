Sansaro è out: lesione al retto femorale

Nuova tegola sui rossoneri. Si è fermato il mediano Sansaro che ha riportato una lesione al retto femorale della coscia destra. Il giocatore si era infortunato nel corso della partita di Forte dei Marmi. Almeno due settimane i tempi di recupero?

Intanto ottobre è il mese che potrebbe chiarire meglio il ruolo e le aspirazioni future della Lucchese, perché, prima del turno di riposo, programmato per il 2 novembre, la squadra di Pirozzi scenderà in campo ben cinque volte, con due gare esterne (Viareggio e San Giuliano) e tre in casa (Belvedere Grosseto, Castelnuovo e Sestese).

Fino ad oggi la Lucchese ha viaggiato ad una media di 2 punti a partita che, a giudizio del trainer, rappresenta una buona media. Sei degli attuali 8 punti in classifica sono arrivati con due vittorie, entrambe per 1 a 0, di cui una su calcio di rigore. E’ vero che, per portare a casa i tre punti non è necessario segnare tanti gol, ma è, altresì, indubbio che la Lucchese, per stessa ammissione del tecnico, deve migliorare, essere più cinica nei sedici metri conclusivi.

Il rilievo non investe, ovviamente, solo i tre giocatori che solitamente giocano in attacco, ma un po’ tutta la fase offensiva. Ora vedremo se, con l’imminente rientro di Piazze ed un maggior impiego di Ragghianti, la squadra riuscirà ad essere più concreta.

Nel frattempo c’è da sottolineare un secondo dato, questa volta positivo: gli zero gol presi, con il merito che, anche in questo caso, va diviso tra i difensori "puri", indubbiamente forti e affidabili (come Santeramo, Pupeschi e Rotondo), ma anche grazie all’apporto dato dai centrocampisti. Le prossime cinque gare, tutte con difficoltà variegate, dovrebbero dare risposte più reali e veritiere sul ruolo che la Lucchese potrà recitare in un girone dove non sembra esserci la squadra "ammazza-campionato", ma un gruppetto formato da quattro-cinque formazioni in grado di imprimere un ritmo superiore a tutte le altre.

Dunque questo "tour de force" di ottobre inizia con la gara interna contro il Belvedere, formazione grossetana di livello medio-alto, con una prima linea che viaggia quasi con una media di 2 gol a partita (miglior realizzatore è Frati, con 2 centri). Un avversario, insomma, da prendere con le molle.

Soltanto dopo la rifinitura di sabato mattina si saprà se Piazze e Picchi saranno tra i convocati. E’, altresì, evidente che i due giocatori, essendo fuori da alcune settimane, non potranno avere i novanta minuti nelle gambe. Intanto vedremo se saranno utilizzati in corso d’opera o se il loro rientro sarà posticipato di una o due gare ancora.

Emiliano Pellegrini