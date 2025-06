Santa Croce e il futuro della pallavolo. Giannoni: "I Lupi non vanno a Siena. Giocheranno la B al PalaParenti»

"I Lupi, che peraltro stasera festeggiano al Palaparenti i risultati della stagione appena trascorsa, non vanno a Siena e giocheranno il campionato di serie B a Santa Croce con lo storico nome di Codyeco Lupi Santa Croce. Per quanto a mia conoscenza dopo incontri con la società, è stato fatto un accordo anche con Siena per poter sviluppare un progetto di campionato di A2 che disputeranno insieme". Sono le parole del sindaco di Santa Croce, Roberto Giannoni, dopo la notizia resa nota ieri dal nostro giornale (e anticipata nelle scorse settimane sempre da La Nazione) dell’accordo di collaborazione tra la storia società biancorossa di Santa Croce e l’Emmas Villa Siena.

"La squadra di serie B e la squadra di A2 si alleneranno a Santa Croce, e tutto il vivaio, oltre 200 ragazzi giovani resteranno a Santa Croce – aggiunge Giannoni – Questo è il dato più importante che interessa a noi come amministrazione, ovvero che la società sia disposta ad accogliere quei giovani e giovanissimi che vogliono provare a giocare a pallavolo, perché a Santa Croce questo è uno sport fondamentale. In altre parole a noi deve interessare il risvolto sportivo-sociale dell’attività dei Codyeco Lupi Santa Croce. Per quanto legga la prospettiva degli accordi con i senesi come una visione di ampio raggio per permettere alla società di rimanere sana sia a livello economico che societario e rafforzarsi. Ribadisco, il principale interesse della mia amministrazione è che i ragazzi che vogliono giocare a pallavolo trovino nei Lupi una realtà disponibile e sana".

"La società garantisce la gestione del palazzetto e quindi gli spazi per i giovani che vogliono avvicinarsi alla pallavolo e questo è un dato importante – conclude il sindaco di Santa Croce – Detto questo, chiarisco che non è compito dell’amministrazione entrare nelle scelte di una società sportiva, a cominciare dai campionati che è disposta o può economicamente sopportare. Il nostro compito è preoccuparci che il palazzetto della sport sia gestito da una società sana e seria e che farà proseguire la tradizione della pallavolo nel nostro comune, indipendentemente dal campionato a cui si iscrive e disputa". Arriva dal sindaco (e non dalla società) la notizia della rinuncia alla serie A3 e della terza autoretrocessione decisa dai Lupi in pochi anni.

