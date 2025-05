Sant'Agostino sfida Reno Sant'Alberto: playout decisivi per la salvezza

Si gioca tutto in una partita il Sant’Agostino, che in casa se la vedrà con il Reno Sant’Alberto, formazione ravennate che ha chiuso la stagione regolare con 5 punti in meno dei ramarri, che pertanto avranno il vantaggio di avere a disposizione due risultati su tre.

Il bilancio dei confronti diretti in campionato è positivo per i ferraresi, una vittoria all’andata e una al ritorno. La formazione ravennate era salita in Eccellenza grazie alla guida di Paolo Mariani, poi allenatore della Portuense fino a pochi mesi fa. L’anno scorso il Reno ha chiuso al settimo posto, quest’anno ha stentato, ma va ricordato che la soglia salvezza quest’anno si è alzata di molto. L’ultima partita della stagione per il Sant’Agostino è stata travolgente, un successo per 5-1 a Granarolo (formazione che però era già matematicamente retrocessa, ndr), con tripletta di Gianluca Laurenti, un pareggio a reti bianche per i ravennati, in casa nello scontro diretto con il Gambettola.

"Sono molto contento per la mia prestazione – è la soddisfazione di Gianluca Laurenti – tre gol in una sola partita non li avevo mai segnati. Peccato non aver bagnato la mia tripletta con una soddisfazione collettiva".

Come arrivate ai playout?

"Ci arriviamo abbastanza bene. Ci sono state alcune delusioni, la nostra squadra non è certo da ultimi posti, vale molto di più. Ci sono state delle vicissitudini durante l’anno che hanno condizionato il rendimento. Speravamo di scansare i playout all’ultima giornata, i risultati negli altri campi non ci hanno aiutato". Che ricordo conserva del Reno Sant’Alberto?

"Ho giocato solo nella partita del girone di ritorno, è una squadra che non va sottovalutata, si difende bene e poi riparte, sfruttando la velocità di giocatori rapidi come Filippi. Sarà fondamentale l’atteggiamento. Sono fiducioso: se giocheremo come nell’ultima partita, abbiamo le potenzialità per fare bene".

La sua stagione è stata dai due volti.

"E’ vero, a Porto Viro non sono riuscito a esprimere il mio potenziale, a Sant’Agostino ho trovato l’ambiente più adatto alle mie caratteristiche. L’unico rammarico è non aver centrato la salvezza al termine della stagione regolare".

Rispetto a domenica scorsa, tornano a disposizione Sarti e bomber Cazzadore.

Franco Vanini