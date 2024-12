Sarà ancora il dt dell’Italia. La Torre confermato per altri quattro anni

Antonio La Torre guiderà l’atletica italiana per altri quattro anni. Il consiglio federale della Fidal ha nominato La Torre direttore tecnico e scientifico per il prossimo quadriennio, fino al 31 dicembre 2028. "Mi complimento con lui per quanto fatto fino a oggi e gli auguro il meglio per i prossimi quattro anni - ha detto il presidente della Fidal, Stefano Mei -. Ci sono i presupposti per consolidare i risultati dell’ultimo quadriennio e per portarci a un ricambio generazionale".