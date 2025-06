Sara Durazzi, l’iron woman

"Il traguardo si raggiunge negli allenamenti, non il giorno stesso". A parlare è Sara Durazzi, infermiera all’Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia. Sara, 29 anni, è un’atleta capace di portare a termine l’Ironman Klagenfurt in Austria (3,8 km di nuoto, 180 km di bicicletta e 42 km di corsa), la competizione più ferrea del triathlon, in 10 ore, 26 minuti e 40 secondi. Sara, in forza al Grottini Team, si è classificata 12esima su 370 atlete iscritte (ma solo 332 hanno tagliato il traguardo), chiudendo sesta nella propria categoria (25-29 anni) e 261esima assoluta su oltre 2.200 partecipanti da tutto il mondo.

Come sta? "Mi fa strano. (sorride, ndr)"

Le fa strano che in tantissimi e tantissime le stiano dicendo che è stata brava? "Non sono abituata, ma mi fa sentire importante, mi fa piacere"

Come ci è arrivata in Austria? "Mi sono avvicinata alle lunghe distanze da un anno e mezzo. Il settembre scorso ho partecipato, per la mia prima volta, era il mio sogno, a un Ironman, a Cervia, 10 ore e 44 minuti. Ho iniziato a prendere in considerazione altre gare lunghe: l’idea era di qualificarsi ai Mondiali alle Hawaii di ottobre, quindi provo a farlo con l’idea di vincere uno slot in Austria, non lo vinco, abbandono l’idea, ma viene fuori una gara bellissima".

Ce la racconti. "Nella frazione del nuoto ero seconda su 332, poi è arrivata la bici, che pratico da soli quattro anni ed è sempre stata il mio punto debole, con un dislivello intorno ai 2000 metri, con picchi di 35 gradi, alcune mi hanno superata, durante la corsa le ho recuperate, fino al traguardo, con un tempo migliorato di venti minuti rispetto allo scorso Ironman, con soli otto mesi di allenamento"

Come nasce questa passione? "Nuoto fin da bambina. Nell’adolescenza mi sono fermata, o fai uno scatto oppure niente. Ho iniziato a provare altro, ma senza soddisfazione. Durante il Covid, a un certo punto si poteva uscire, e di conseguenza allenarsi, solo se iscritti a una società sportiva, così io e il mio istruttore di endurance ci siamo associati a una di triathlon, ‘ok vi siete iscritti, ma almeno una gara dovete farla’, ci hanno detto un giorno, e così è stato. Finita la gara, pensavo di morire, poi però mi son detta ’quasi quasi’".

A chi dedica il traguardo? "Ci sono allenamenti veramente lunghi e pesanti, giornate buie, lo dedico a chi non ha mai dubitato di me".

Alice Mazzarini