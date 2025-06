Sara Errani e Jasmine Paolini puntano al Roland Garros 2025 nel doppio femminile

Sara Errani e Jasmine Paolini non sembrano assolutamente turbate dal fatto di essere ad un passo dal compiere una impresa storica con le due campionesse olimpiche nel doppio femminile che hanno la possibilità di mettere nella loro bacheca anche il Roland Garros 2025. Dai giochi ad oggi sono passati circa 10 dieci mesi, ma l’atteggiamento con cui la coppia azzurra sta affrontando questa nuova sfida è sempre la stessa, come è sempre lo stesso il campo di Parigi. Tanti Sorrisi e quella sensazione di divertimento che le due trasmettono quando le vedi in campo o le incontri lontano dal terreno di gioco.

Questa mattina (ore 11) sul loro cammino troveranno il duo composto dalla serba Aleksandra Krunić e dalla russa naturalizzata kazaka Anna Danilina. Si tratta di un tandem nuovo che da outsider in Francia hanno fatto vedere tutto il loro valore eliminando avversarie molto più rodate tra cui Townsend-Siniakova, il duo che era stato giudicato la testa di serie numero 1 in questo Slam. In realtà nel 2023 hanno già incontrato Danilina che, però, in quella occasione giocava in coppia con Panova nei quarti di finale del torneo di Monastir.

Sara e Jasmine qualche settimana fa hanno conquistato gli Internazionali d’Italia e quello del Foro Italico è stato il secondo titolo stagionale vinto dopo quello di Doha ed è stato il sesto complessivo vinto in coppia. Nel Race di specialità sono quarte e il loro obiettivo è chiaramente quello di provare a fare meglio della finale raggiunta lo scorso anno, quando furono battute da Gauff e Siniakova.

Vincere questo titolo ha anche un significato economico importante. Le due coppie semifinaliste hanno già guadagnato 147.500 euro a testa, grazie a un premio complessivo di 295.000 euro, ma il successo varrebbe il doppio e a ciascuna tennista andrebbero 280.000 euro dato che la coppia vincitrice si aggiudica un bottino di 590.000 euro.

Intanto ieri Lilli Gauff ha vinto il singolare femminile juniores, mentre tra le senior la coppa è stata alzata da Coco Gauff.

Massimo Selleri