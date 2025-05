Sara Errani saluta il Foro Italico: possibile ritorno nel doppio

Sara Errani si congeda dal pubblico del Foro Italico lasciando aperta la porta ad un suo ritorno almeno nel doppio. "Spero di vedervi il prossimo anno - dice la tennista bolognese rivolgendosi ai tifosi sugli spalti -, non ve lo assicuro ma ci spero".

Quello che certo è che a 38 anni compiuti lo scorso aprile il momento dell’addio almeno nel singolare non è così lontano. "Non posso festeggiare più di tanto, ho l’aereo per Parigi dove giocherò le qualificazioni del singolare. Probabilmente sarà l’ultima mia partita al Roland Garros. Vedrò. Sicuramente in singolare quest’anno sarà l’ultimo. Col doppio spero di continuare ma gli anni si fanno sentire, ed il fisico ogni tanto scricchiola. Spero rimanga solido per provare a giocare ancora per un po".

Intanto per il secondo anno di seguito ha conquistato il titolo capitolino, mettendoci in mezzo anche la medaglia d’oro alle Olimpiadi, sempre in coppia con la Paolini. "Sto imparando tanto da Jasmine. Sono contenta che faccia parte della mia vita".

Sicuramente tra le due si è creata una vera simbiosi, perchè entrambe si divertono a giocare a tennis e riescono a trasmettere questo loro "piacere" a chi le sta a guardare, costruendo una empatia unica con i loro tifosi. "Quest’anno sapevamo che potevamo far bene qua, quindi dovevamo un attimo ritrovare i nostri meccanismi, anche tatticamente modificare un pochino qualcosa perché comunque le avversarie iniziano a conoscerci, quindi c’era anche da essere svegli in questo e l’abbiamo fatto. Credo che siamo migliorate partita dopo partita, abbiamo preso fiducia, cosa che nelle ultime settimane ci mancava un pochino, quindi bene così. Il tuffo in piscina? Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto".

L’ultimo pensiero è per Lopez, il nuovo allenatore di Jas. "A me Mark piace tantissimo. È un ragazzo davvero alla mano e soprattutto intelligentissimo. Mi piace ascoltare cosa pensa tatticamente delle partite. Mi piace come allena. È molto professionale in tutto quello che fa ed è attento ai dettagli".

m.s.